Vanessa Trump chiến thắng ung thư

Theo Page Six, ngày 23/10, Vanessa Trump chia sẻ tình hình sức khỏe trong video được đăng tải trên tài khoản Instagram của con gái Kai Trump. Bà cho biết kết quả kiểm tra y tế gần đây không còn phát hiện dấu hiệu ung thư, sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vú hồi tháng 4.

"Tất cả kết quả xét nghiệm gần đây đều bình thường. Cuối cùng, tôi đã không còn ung thư", Vanessa chia sẻ.

Xuất hiện cùng mẹ trong video, Kai Trump (19 tuổi) cho biết gia đình quyết định công khai hành trình điều trị của Vanessa nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

"Mẹ tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú vào tháng 4. Vì vậy, chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mẹ, từ khi phát hiện bệnh cho đến cách bà vượt qua nó", Kai nói.

Vanessa Trump thông báo không còn dấu hiệu ung thư sau nhiều tháng điều trị. Ảnh: @kaitrump.

Đoạn video khép lại bằng khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau. Trong phần chú thích, Kai cho biết tháng 10 là Tháng Nhận thức về Ung thư vú, nhằm nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, phòng ngừa và hỗ trợ người bệnh.

Cô cũng tiết lộ đã cùng mẹ và bác sĩ Nicole Saphier thực hiện một buổi trò chuyện về hành trình chống chọi với bệnh tật. Nội dung đầy đủ dự kiến được đăng tải trên YouTube vào ngày 24/10.

Trước đó, Vanessa Trump lần đầu công khai tình trạng sức khỏe vào tháng 5, khoảng một tháng sau khi nhận chẩn đoán ung thư vú. "Đây chắc chắn không phải tin tức mà bất kỳ ai mong đợi. Tuy nhiên, tôi đang phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế để xây dựng phác đồ điều trị", bà viết trên Instagram.

Theo nguồn tin riêng của Page Six, bạn trai Vanessa là huyền thoại golf Tiger Woods luôn đồng hành, hỗ trợ bà trong suốt quá trình điều trị.

"Tiger Woods rất tự hào về cách Vanessa giữ tinh thần tích cực và đối mặt với mọi chuyện. Cô ấy đã rất mạnh mẽ và anh ấy thực sự tin rằng cô ấy sẽ ổn", nguồn tin chia sẻ hồi tháng 5.

Người này cho biết Woods dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của bạn gái, cố gắng hỗ trợ bà bằng mọi cách có thể.

Vanessa Trump từng là con dâu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà kết hôn với con trai cả của ông, Donald Trump Jr., vào năm 2005. Cặp đôi ly hôn năm 2018, sau 13 năm chung sống và có 5 người con, gồm Kai, Donald John III, Tristan, Spencer và Chloe.

Sau khi ly hôn, Vanessa khá kín tiếng về đời tư. Bà bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò với Tiger Woods từ năm 2024. Đến tháng 3/2025, mối quan hệ của cả hai được Page Six xác nhận.