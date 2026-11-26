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Chồng ngoại tình nhưng vẫn còn yêu

Ở tuổi 39, sau 13 năm chung sống và có 2 con, một trai một gái, Hương chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân vốn bình lặng của mình lại rạn vỡ theo cách ấy. Chồng chị có công việc ổn định, thu nhập khá, cư xử tử tế với bố mẹ hai bên. 8 tháng trước, một buổi chồng để quên điện thoại ở nhà, Hương cầm lên xem giờ thì một tin nhắn hiện ra: "Tối qua em nhớ anh". Mở máy ra, chị thấy mối quan hệ ấy đã kéo dài gần một năm, sau những cuộc hẹn và chuyến đi vốn không hẳn là đi công tác.

Hương khóa trái cửa nhà vệ sinh, đọc hết từng dòng tin nhắn, trong khi ngoài phòng khách chồng đang xem bóng đá và các con đang học bài. Mọi thứ vẫn diễn ra y như cũ, chỉ có cuộc đời chị vừa sụp xuống. Lúc đầu, chị cũng nghĩ đến chuyện gọi bố mẹ hai bên, dọn đồ và ký đơn để giữ thể diện của một người đàn bà bị phản bội. Nhưng rồi chị không làm được. Chị sợ hai con đang tuổi cần cả bố lẫn mẹ phải chia đôi ngày cuối tuần, sợ những ngày lễ thiếu vắng người này người kia, sợ những lần con ốm không biết gọi ai, và sợ bố mẹ ruột đau lòng khi từng dặn con gái giữ gìn gia đình.

Điều khiến Hương thấy xấu hổ và khó nói ra nhất lại nằm ở chính lòng mình: Chị vẫn còn yêu chồng. Chị ghét phải thừa nhận điều đó, tự thấy mình mâu thuẫn khi vừa căm giận, vừa biết rõ chồng đang ở đâu mà vẫn nhắn tin hỏi "Anh về chưa, em chờ cơm" rồi vừa nhắn vừa khóc.

Sau khi bị phát hiện, chồng chị nói đã chấm dứt, xin lỗi và chủ động bù đắp bằng cách đưa đón con, đi chợ, mua hoa. Nhưng chính những việc ấy đôi khi lại làm chị đau hơn. Nhìn bó hoa, chị tự hỏi trước kia anh từng mua cho ai. Chồng đi công tác, tắm lâu hơn bình thường hay điện thoại khẽ rung, chị đều giật mình bất an. Có đêm chồng ngủ say, màn hình điện thoại sáng lên, Hương tỉnh dậy nhìn chằm chằm gần một tiếng đồng hồ mà không dám chạm vào.

Hương bắt đầu so sánh mình với người phụ nữ kia, tự hỏi sau bao năm chị sinh con, chăm sóc bố mẹ chồng và vun vén gia đình, bản thân còn thua kém điều gì. Có đêm chị đánh thức chồng dậy chỉ để hỏi anh có từng yêu người đó không, rồi hụt hẫng khi nghe anh gắt lên rằng chuyện đã qua rồi.

Ảnh minh họa

Với chồng, mọi thứ đã khép lại, nhưng với chị, cảm giác bị phản bội vẫn vẹn nguyên như ngày đầu phát hiện. Đang nấu cơm trong bếp, chợt nhớ một dòng tin nhắn cũ, chị lại bật khóc rồi vội nói với con là tại thái hành cay mắt. Tâm sự với bạn bè, chị chỉ nhận được lời khuyên ly hôn hoặc câu trách đã chọn ở lại thì đừng than vãn. Hương không muốn sống cảnh nghi ngờ, soi mói từng ngày, nhưng cũng không đành lòng chia tay ở tuổi 39 khi vẫn còn yêu chồng.

Vết xước lặp lại sau lời hứa

Cũng mang nỗi niềm khó gọi tên như Hương, nhưng với anh Minh, 49 tuổi, vết thương còn chồng thêm vì sự tái phạm. Vợ kém anh 3 tuổi, họ có 2 con, cháu lớn là sinh viên năm thứ 3, cháu nhỏ học lớp 8. Vì mưu sinh, ba năm nay anh làm xa nhà, cuối tuần mới về giúp vợ. Trong lòng anh, gia đình từng rất yên ổn, bản thân anh cũng chưa từng lơ là hay có lỗi với vợ con.

Thế nhưng, hơn một năm trước, tình cờ xem tin nhắn trong điện thoại vợ để ở nhà, anh sững người khi hay tin cô có quan hệ tình cảm với người đàn ông từng vào nhà chơi. Lo các con đang ngủ sẽ hay biết, anh kìm nén, tát vợ vài cái rồi nghỉ vài ngày thu xếp chuyện gia đình. Nghe vợ xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt, anh tin tưởng tha thứ, rồi lại quay về với công việc xa nhà.

Gần một năm sau, vợ anh có thói quen đi làm đẹp ở một tiệm cách nhà gần ba chục cây số, mỗi tháng hai lần. Những cuối tuần bận việc không về kịp đưa đón, anh vẫn đồng ý để vợ thuê xe ôm đi. Thấy con cái đã lớn, vợ rảnh rang hơn nên biết chăm chút cho làn da, vóc dáng, anh mừng và còn khuyến khích. Chỉ đến khi nghe hàng xóm xì xào rồi tận mắt nhìn bức ảnh người bạn chụp cảnh vợ ngồi sau xe người đàn ông cũ, anh mới bàng hoàng nhận ra sự thật.

Không kìm được cơn giận, anh quyết tâm ly hôn. Nhưng khi con gái vội vã từ xa trở về xin bố tha thứ cho mẹ, anh lại không nỡ dứt. Sâu thẳm trong lòng, anh Minh vẫn còn thương người vợ từng cùng mình tảo tần bao năm. Song mỗi lần nghĩ đến việc bị phản bội tới 2 lần, lòng anh lại đau thắt, không biết nên cố gắng bỏ qua để con cái có đủ cả bố lẫn mẹ, hay dừng lại khi niềm tin đã không còn.

Yêu người từng làm mình tổn thương là một nỗi khổ khó nói ra, bởi người trong cuộc vừa đau vừa ngại bị đánh giá là thiếu dứt khoát.