Vạn Xuân Group chính thức động thổ dự án Happy One Elite.

Nghi thức động thổ - ép cọc thử đã được thực hiện để chính thức khởi động giai đoạn thi công nền móng. Đây là hạng mục mang tính quyết định, nhằm kiểm tra toàn diện các thông số địa chất, kỹ thuật, tải trọng, làm cơ sở vững chắc cho việc triển khai thi công móng cọc đại trà và các hạng mục kết cấu tiếp theo, đảm bảo chất lượng công trình chất lượng ở mức cao nhất.

Ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vạn Xuân Group phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vạn Xuân Group nhấn mạnh: "Tiếp nối thành công của chuỗi căn hộ Happy One đã được thị trường tin yêu và khẳng định, Happy One Elite được chúng tôi ấp ủ với một tâm thế hoàn toàn khác.

Đó là sự chắt lọc tinh hoa, là sự nâng tầm toàn diện. Tại Happy One Elite kiến tạo một không gian sống nơi chất lượng - thẩm mỹ - cộng đồng hội tụ làm một. Nơi mỗi mét vuông đều được tính toán bằng sự thấu hiểu, nơi mỗi tiện ích đều được chăm chút bằng sự tử tế, để mỗi cư dân tương lai không chỉ tìm thấy một nơi để ở, mà tìm thấy một nơi đáng sống, một tổ ấm đích thực để tự hào".

Đại diện đơn vị thi công, Công ty CPĐT Phan Vũ cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, máy móc thiết bị hiện đại nhất, tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và chất lượng, đảm bảo tiến độ thi công vượt trội như đã cam kết với chủ đầu tư.

Dự án bước vào giai đoạn triển khai thực tế nằm trong kế hoạch phát triển Happy One Elite của Vạn Xuân Group.

Tọa lạc trên khu đất vàng rộng 8.760m2 ngay mặt tiền đường Tam Bình, Happy One Elite được quy hoạch gồm 1 khối tháp cao 25 tầng nổi, 2 tầng hầm và 1 tầng mái, cung cấp ra thị trường khoảng 784 sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.200 cư dân tinh hoa.

Là dự án thứ 6 tiếp nối chuỗi thành công vang dội của dòng căn hộ Happy One đã được thị trường kiểm chứng, Happy One Elite không phải là một sự lặp lại, mà là một cuộc thay đổi về tư duy nhà ở căn hộ mới.

Vạn Xuân Group sẽ cùng các đối tác tiếp tục triển khai những công việc tiếp theo, tập trung kiểm soát các yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ, an toàn lao động và môi trường. Việc dự án bước vào giai đoạn triển khai thực tế là một trong những cột mốc trong kế hoạch phát triển Happy One Elite của Vạn Xuân Group trong những tháng cuối năm 2026.

Lễ động thổ - ép cọc thử thành công là bước khởi đầu khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Vạn Xuân Group trong việc đưa Happy One Elite trở thành dự án kiểu mẫu, về đích đúng tiến độ, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới văn minh, hiện đại cho khu Đông Sài Gòn.