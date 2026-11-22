Tháng 3/2026, Vân Trang tái xuất màn ảnh rộng với Bus: Chuyến Xe Một Chiều của đạo diễn Luk Vân. Tuy nhiên, bộ phim lại không có được kết quả như kỳ vọng tại phòng vé. Sau hơn hai tuần công chiếu, tác phẩm khép lại hành trình ngoài rạp với doanh thu khoảng 1,7 tỷ đồng, trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt có thành tích khiêm tốn trong năm nay.

Không chỉ gặp khó khăn về doanh thu, Bus: Chuyến Xe Một Chiều còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến kịch bản, cách triển khai câu chuyện và chất lượng tổng thể. Một số nhận xét cho rằng tác phẩm chưa tạo được không khí kinh dị đủ sức thuyết phục, trong khi những tình tiết hài hước đôi lúc khiến mạch cảm xúc bị gián đoạn. Dù vậy, diễn xuất của Vân Trang lại được xem là điểm sáng hiếm hoi. Nữ diễn viên thể hiện tròn trịa vai diễn, nổi bật giữa những hạn chế chung của bộ phim.

Vân Trang trở lại với phim điện ảnh Phi Vụ Bông Tuyết Vàng.

Đây cũng là điều đáng tiếc bởi Vân Trang vốn là gương mặt có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Cô Dâu Đại Chiến, Thiên Mệnh Anh Hùng và Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ. Vì vậy, kết quả chưa khả quan của dự án đầu năm không đồng nghĩa với việc nữ diễn viên đánh mất phong độ, mà phần nào cho thấy những khó khăn khi lựa chọn được một kịch bản phù hợp.

Đến tháng 12, Vân Trang tiếp tục trở lại với Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Dương Khắc Linh. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 11/12/2026, thuộc thể loại hành động, hài hước kết hợp tình cảm, lấy bối cảnh chính trên một du thuyền sang trọng trong dịp cuối năm.

Câu chuyện xoay quanh một phiên đấu giá bảo vật Bông Tuyết Vàng. Tuy nhiên, sự kiện bất ngờ biến thành vụ cướp khi một nhóm tội phạm xuất hiện và chiếm quyền kiểm soát du thuyền. Từ đây, những người có mặt bị cuốn vào hàng loạt tình huống nguy hiểm cùng những bí mật liên quan đến món bảo vật gia truyền.

Vân Trang từng bước hụt trong dự án điện ảnh đầu năm.

Bên cạnh Vân Trang, phim còn có sự góp mặt của Steven Nguyễn, NSND Kim Xuân và Đình Khang. Hiện thông tin cụ thể về nhân vật của Vân Trang chưa được công bố rộng rãi. Dẫu vậy, việc góp mặt trong một tác phẩm có màu sắc khác biệt so với dự án trước mở ra cơ hội để nữ diễn viên tiếp tục làm mới hình ảnh trên màn ảnh.

Sau một lần trở lại chưa đạt kết quả như mong đợi, Vân Trang đang đứng trước cơ hội tìm lại dấu ấn với Phi Vụ Bông Tuyết Vàng. Khán giả sẽ có câu trả lời khi bộ phim chính thức ra rạp vào tháng 12 tới.