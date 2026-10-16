Vân Trang đưa ra quyết định gây tiếc nuối

Vân Trang là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Sở hữu khả năng biến hóa ở nhiều dạng vai, nữ diễn viên có thời điểm được kỳ vọng trở thành một trong những cái tên nổi bật của điện ảnh phía Nam. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, vị trí của cô vẫn chưa thực sự bứt phá như kỳ vọng.

Một trong những dấu son đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Vân Trang là vai Ý Linh trong Scandal: Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Victor Vũ. Nhân vật có tâm lý phức tạp, bị cuốn vào những góc khuất của giới giải trí, cho phép nữ diễn viên phô diễn khả năng nhập vai và chuyển biến cảm xúc. Vai diễn giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 năm 2013, khẳng định thực lực bằng một dấu mốc chuyên môn đáng chú ý.

Vân Trang và những lựa chọn gây tranh luận trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Trước và sau đó, Vân Trang tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Cô dâu đại chiến 2, Chàng vợ của em và Chuyện ma gần nhà. Từ hài hước, cổ trang đến kinh dị, nữ diễn viên cho thấy sự linh hoạt trong cách tiếp cận nhân vật. Một số bộ phim đạt thành tích phòng vé khả quan, song cô vẫn thiếu tác phẩm tạo nên cú hích thương mại đủ lớn để đưa tên tuổi lên một nấc thang mới.

Điều đáng tiếc là năng lực diễn xuất và sức bật của sự nghiệp không phải lúc nào cũng song hành. Có những vai diễn được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng cũng có dự án gây tranh luận về chất lượng tổng thể và hiệu quả phòng vé. Sự chênh lệch ấy khiến hành trình của Vân Trang trở thành trường hợp đáng suy ngẫm: một diễn viên có nghề, có giải thưởng và kinh nghiệm nhưng chưa tận dụng được mọi cơ hội để tạo dấu ấn bền vững trên thị trường.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Hữu Quân năm 2016, Vân Trang dần giảm nhịp hoạt động để dành thời gian cho gia đình và bốn người con. Đây là lựa chọn cá nhân đáng tôn trọng, dù việc ít xuất hiện hơn cũng khiến cô không còn duy trì độ phủ sóng như giai đoạn đầu sự nghiệp. Nữ diễn viên vẫn gắn bó với sân khấu và tiếp tục nhận những dự án phù hợp, thay vì hoàn toàn rời xa nghệ thuật.

Dù sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng, Vân Trang vẫn thiếu cú hích phòng vé. Ảnh: FBNV

Năm 2026, Vân Trang trở lại màn ảnh rộng với BUS: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân. Tuy nhiên, bộ phim có kết quả phòng vé khiêm tốn và vấp phải những ý kiến trái chiều về chất lượng. Việc lựa chọn một dự án gây tranh luận sau thời gian dài không xuất hiện thường xuyên khiến quyết định trở lại của nữ diễn viên trở thành chủ đề được quan tâm. Trong chia sẻ với truyền thông, Vân Trang cho biết cô nhìn thấy những điểm mới mẻ trong kịch bản và trân trọng cơ hội được tiếp tục làm nghề.

Thực tế, không thể quy thành bại của một bộ phim cho riêng diễn viên, bởi kết quả còn phụ thuộc vào kịch bản, đạo diễn, khâu sản xuất và chiến lược phát hành. Dẫu vậy, với một gương mặt từng được ghi nhận về diễn xuất như Vân Trang, lựa chọn tác phẩm vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy năng lực và xây dựng vị trí lâu dài.

Vân Trang từng gây ấn tượng với vai Tuyên Từ Thái hậu trong phim Thiên mệnh anh hùng.

Điều khiến khán giả tiếc nuối không hẳn là Vân Trang từng dành nhiều năm cho gia đình, mà là sau những dấu ấn đáng kể, cô vẫn chưa tìm được dự án đủ sức đưa sự nghiệp sang một chương mới. Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn còn cơ hội làm điều đó. Một kịch bản phù hợp, một vai diễn có chiều sâu và một tác phẩm chạm được thị hiếu khán giả có thể giúp Vân Trang nối dài những thành tựu chuyên môn bằng dấu ấn thương mại mà cô còn thiếu.