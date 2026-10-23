Văn Thanh báo tin kém vui đến tuyển Việt Nam

Vũ Văn Thanh hiện chưa xác định ngày trở lại sân cỏ.

Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với bài toán nhân sự ở vị trí hậu vệ phải trong bối cảnh Asian Cup 2027 ngày càng đến gần. Khi Trương Tiến Anh vẫn là một trong những lựa chọn đáng tin cậy nhất, sự vắng mặt kéo dài của Vũ Văn Thanh khiến HLV Kim Sang-sik thiếu đi một phương án giàu kinh nghiệm cho hàng phòng ngự.

Đáng lo ngại hơn, thời điểm trở lại của Văn Thanh vẫn chưa được xác định, dù hậu vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đã trải qua thời gian dài điều trị chấn thương.

Đầu tháng 9/2025, Văn Thanh tiến hành phẫu thuật cổ chân và dự kiến cần khoảng 6-7 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, quá trình điều trị của hậu vệ này không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch ban đầu khi những vấn đề phát sinh sau ca mổ khiến thời gian tái xuất bị kéo dài.

Cụ thể, sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, Văn Thanh gặp vấn đề liên quan đến gân chân, ảnh hưởng đến khả năng vận động các ngón chân. Tình trạng này buộc anh phải tiếp tục lên bàn mổ vào cuối tháng 10/2025, khiến hành trình trở lại sân cỏ thêm phần gian nan.

Đã có thời điểm hậu vệ 30 tuổi trở lại sân tập cùng các đồng đội, thắp lên hy vọng về ngày tái xuất. Tuy nhiên, sau đó Văn Thanh phải tạm dừng để tiếp tục điều trị và phục hồi, thay vì trở lại tập luyện với cường độ bình thường.

Hiện tại, Văn Thanh vẫn đang tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên tại Trung tâm bóng đá Công an Hà Nội. Anh chưa thể tham gia đầy đủ các buổi tập cùng toàn đội và cũng chưa xác định được thời điểm có thể trở lại thi đấu.

Bản thân hậu vệ này thừa nhận chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể. Ưu tiên trước mắt là giúp vùng chấn thương ổn định hoàn toàn, trước khi từng bước tăng cường khối lượng vận động và hướng đến việc thi đấu trở lại.

Sự vắng mặt của Văn Thanh không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự của CLB Công an Hà Nội mà còn khiến đội tuyển Việt Nam mất đi một lựa chọn giàu kinh nghiệm bên hành lang phải.

Trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, Văn Thanh từ lâu đã được đánh giá cao nhờ khả năng lên công về thủ, nền tảng thể lực tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò hậu vệ phải, cầu thủ này còn có thể mang đến sự linh hoạt trong cách tổ chức tấn công cũng như bố trí nhân sự ở hai hành lang cánh.

Nếu đạt thể trạng tốt nhất, Văn Thanh hoàn toàn có thể tạo ra cuộc cạnh tranh đáng chú ý với Trương Tiến Anh. Sự trở lại của anh cũng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án xoay tua, giảm áp lực cho những cầu thủ đang phải gánh vác trọng trách ở vị trí này.

Trong bối cảnh Asian Cup 2027 đang đến gần, việc thiếu hụt những hậu vệ biên giàu kinh nghiệm rõ ràng là vấn đề mà ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần tính toán. Dẫu vậy, với trường hợp của Văn Thanh, khả năng trở lại đúng thời điểm vẫn là dấu hỏi lớn.