Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) dự chi 70 triệu USD đóng 2 tàu container, bàn giao vào năm 2029

Hải An dự chi 70 triệu USD đóng 2 tàu container

Ngày 16/10, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã ck: HAH) thông qua kế hoạch đầu tư đóng mới hai tàu container với tổng vốn đầu tư tối đa 70 triệu USD.

Theo đó, giá trị hợp đồng đóng tàu theo thư ý định (LOI) được Hải An ký ngày 18/8/2026 với Guangzhou Wenchong Shipyard và China Shipbuilding Trading (Trung Quốc) gần 67 triệu USD, tương đương khoảng 33,5 triệu USD mỗi tàu. Phần vốn còn lại trong tổng mức đầu tư dự kiến được sử dụng cho trang thiết bị ban đầu, nhân sự dự án và các chi phí phát sinh khác.

Hai tàu mang số hiệu vỏ H2692 và H2693, có chiều dài tối đa 172 m, chiều rộng 27,5 m và trọng tải khoảng 24.000 tấn. Mỗi tàu có khả năng xếp tối đa 1.928 TEU, gồm 644 TEU trong hầm và 1.284 TEU trên boong.

Với trọng tải bình quân khoảng 14 tấn/TEU, sức chở khai thác của mỗi tàu đạt khoảng 1.343 TEU.

Đáng chú ý, mỗi tàu được trang bị tối đa 313 giắc cắm container lạnh (reefer), có khả năng phục vụ tối đa 280 TEU container lạnh. Tốc độ khai thác dự kiến khoảng 18,5 hải lý/giờ, với tầm hoạt động khoảng 11.000 hải lý.

Hai tàu dự kiến được đóng tại nhà máy của Guangzhou Wenchong Shipyard ở Quảng Châu, Trung Quốc. Theo kế hoạch, tàu thứ nhất sẽ được bàn giao chậm nhất vào ngày 31/10/2029, trong khi tàu thứ hai dự kiến bàn giao chậm nhất vào ngày 30/11/2029.

Về nguồn vốn, Hải An dự kiến huy động từ các khoản vay của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác.Doanh nghiệp cũng có thể trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu để phục vụ nhu cầu đầu tư.

HĐQT Hải An đã ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, độc lập thay mặt công ty đàm phán, ký kết hợp đồng đóng tàu cùng các tài liệu liên quan.

Liên tục mở rộng đội tàu

Kế hoạch đóng mới hai tàu H2692 và H2693 được đưa ra trong bối cảnh Hải An liên tục triển khai các dự án đầu tư nhằm mở rộng đội tàu.

Mới đây, ngày 9/10, HĐQT Hải An thông qua việc ký phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Vận tải Container Hải An để đầu tư và khai thác tàu container YZJ2025-1745. Tổng giá trị tài sản của dự án dự kiến gần 1.275 tỷ đồng, tương đương khoảng 46 triệu USD, tính theo tỷ giá dự kiến 27.720 đồng/USD. Khoản đầu tư bao gồm chi phí đóng mới tàu, chi phí cho cán bộ đóng mới, đăng ký, đăng kiểm và hoàn thiện trang thiết bị ban đầu.

Trong cơ cấu vốn, Hải An dự kiến góp 1.084 tỷ đồng, tương ứng 85% tổng vốn đầu tư. Công ty TNHH Vận tải Container Hải An góp hơn 191 tỷ đồng, tương ứng 15%. Hai bên sẽ góp vốn theo tiến độ tại phụ lục hợp đồng, gắn với các mốc thanh toán của hợp đồng đóng tàu.

Không chỉ dự án YZJ2025-1745, Hải An và CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã ck: VSC) cũng đang triển khai nhiều dự án tàu container khác.

Việc liên tiếp triển khai các dự án đóng mới tàu cho thấy Hải An đang đẩy mạnh đầu tư đội tàu, đồng thời sử dụng kết hợp vốn tự có và vốn vay để mở rộng năng lực vận tải container trong những năm tới.