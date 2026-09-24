Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PDV): Lợi nhuận bán niên tăng vọt 126%, sắp gọi vốn 570 tỷ đồng

Kế hoạch chia cổ tức và phát hành 57 triệu cổ phiếu tăng vốn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt vừa quyết định ngày 5/10 tới đây sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản và nhận cổ tức. Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp chốt phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 6%. Tỷ lệ này đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến được thực hiện vào ngày 19/10.

Tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sắp tới, ban lãnh đạo công ty sẽ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2026. Nếu được thông qua và triển khai thành công, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 57 triệu cổ phiếu mới. Hoạt động này sẽ giúp công ty bổ sung thêm 570 tỷ đồng vào quy mô vốn điều lệ.

Ngoài phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn, ban điều hành công ty cũng trình cổ đông xem xét phê duyệt dự án đầu tư phương tiện vận tải mới. Cụ thể, doanh nghiệp có kế hoạch rót vốn đầu tư một tàu chở dầu hoặc hóa chất có trọng tải dao động từ 19.000 DWT đến 26.000 DWT để củng cố năng lực khai thác của đội tàu hiện hữu.

Cơ cấu cổ đông cô đặc và bức tranh kinh doanh bán niên khởi sắc

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/6/2026, Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt đang duy trì mức vốn điều lệ 793,1 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp khá cô đặc với sự xuất hiện của hai tổ chức lớn. Trong đó, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nắm quyền chi phối khi sở hữu 51,87% vốn điều lệ. Cổ đông lớn thứ hai là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Long sở hữu 22,82% vốn điều lệ, trong khi 25,31% cổ phần còn lại thuộc về các nhóm cổ đông nhỏ lẻ sở hữu dưới 5%.

Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 của công ty cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các chỉ tiêu cốt lõi. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đạt hơn 1.122 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận kế toán sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 36,4 tỷ đồng, tăng vọt 126% so với cùng kỳ.

Giải thích về mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến, ban lãnh đạo công ty cho biết yếu tố kỹ thuật và thị trường đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động khai thác. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp có hai tàu phải lên đà sửa chữa định kỳ làm gián đoạn nguồn thu. Bước sang nửa đầu năm 2026, công ty chỉ có một phương tiện phải dừng khai thác để sửa chữa. Thêm vào đó, thị trường vận tải biển ghi nhận những diễn biến thuận lợi, mặt bằng giá cước cho thuê tàu duy trì ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm trước đã đóng góp trực tiếp vào đà tăng trưởng lợi nhuận chung.