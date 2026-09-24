Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRS): Hoàn tất chia cổ tức tỷ lệ 30%, vốn điều lệ tăng lên gần 87 tỷ đồng

Từ khi giao dịch trên hệ thống UPCoM, doanh nghiệp luôn duy trì chính sách phân phối lợi nhuận ổn định với tỷ lệ 30% qua các năm. Đối với năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã phê duyệt phương án chi trả với tổng tỷ lệ 30%, được chia làm hai đợt bao gồm 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Thực hiện phương án chi trả bằng tiền, công ty đã giải ngân gần 11 tỷ đồng để thanh toán cho các nhà đầu tư với tỷ lệ 15%. Tương ứng với mốc tỷ lệ này, cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Đợt thanh toán bằng tiền mặt đã được thực hiện dứt điểm vào ngày 10/09.

Đối với cấu phần chi trả bằng cổ phiếu, công ty đã tiến hành phát hành thêm gần 1,13 triệu cổ phiếu mới cho 173 cổ đông với tỷ lệ thực hiện 15%. Mức chia này quy định nhà đầu tư nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được trích xuất từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2025 căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Đợt phát hành chính thức khép lại vào ngày 18/09 và lượng cổ phiếu mới dự kiến được chuyển giao cho nhà đầu tư trong tháng 10. Theo báo cáo kết quả phân phối, công ty đã xử lý 64 cổ phiếu lẻ phát sinh. Sau khi quá trình chia thưởng hoàn tất, khối lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường tăng từ hơn 7,5 triệu đơn vị lên hơn 8,6 triệu đơn vị. Kết quả này trực tiếp đưa quy mô vốn điều lệ của công ty tăng từ hơn 75 tỷ đồng lên tiệm cận mức 87 tỷ đồng.