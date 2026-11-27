Trong bối cảnh toàn cầu hóa và yêu cầu về phát triển bền vững (ESG), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) đã sớm hoạch định chiến lược phát triển chuỗi cung ứng logistics xanh. Nằm trong chiến lược đó, Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng (VTT Tân Cảng) tự hào khẳng định vai trò là đơn vị thành viên tiên phong, nòng cốt và phát triển các giải pháp vận tải thủy kết hợp đa phương thức.

Việc cảng Tân Cảng – Sa Đéc đưa vào hoạt động khai thác container vào năm 2011 đã mở thêm một điểm kết nối đường thủy quan trọng, đưa dịch vụ cảng và vận tải container đến gần hơn với doanh nghiệp trong khu vực. Từ đây, mạng lưới vận tải thủy của TCSG từng bước được mở rộng, kết nối các đầu mối sản xuất với cảng biển thông qua sự phối hợp giữa vận tải thủy, vận tải bộ và hệ thống cảng, ICD.

Vận tải sà lan - giải pháp logistics xanh của Vận tải thủy Tân Cảng

GIẢI PHÁP LOGISTICS LINH HOẠT: TỐI ƯU LUỒNG HÀNG, GIẢM PHÁT THẢI

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, VTT Tân Cảng triển khai nhiều mô hình vận chuyển linh hoạt, kết hợp giữa sà lan và xe đầu kéo nhằm đưa container đến gần nhà máy, vùng nguyên liệu và cơ sở sản xuất. Thực tế, VTT Tân Cảng đã linh hoạt thiết kế các mô hình vận chuyển "đo ni đóng giày" theo đặc thù từng doanh nghiệp, tiêu biểu như:

Mô hình đưa container rỗng đến tận nhà máy, tối ưu chặng dài: Với khách hàng Honoroad, Hiệp Tài hành trình xuất khẩu được tổ chức từ khâu bố trí container rỗng tại TP.HCM, vận chuyển bằng sà lan đến cảng tại Tân Cảng - Thốt Nốt/ Tân Cảng – Sa Đéc, sau đó sử dụng đường bộ đưa container đến kho khách hàng để đóng hàng.

Container hàng tiếp tục được vận chuyển trở lại cảng, xếp lên sà lan vận chuyển đến Tân Cảng - Cát Lái hoặc các cảng tại khu vực Cái Mép như: Cảng container quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), Cảng container Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (TCTT) để tiếp tục xuất khẩu bằng đường biển. Việc luân chuyển nhịp nhàng hàng ngàn TEU mỗi tháng theo luồng này giúp cắt giảm tối đa lượng xe đầu kéo chạy chặng dài trên đường bộ tuyến Đồng Tháp - HCM, trực tiếp làm giảm phát thải carbon.

Mô hình gom hàng tập trung tại bãi cảng, tối ưu bến bãi: VTT Tân Cảng chủ động bố trí sẵn container rỗng ngay tại bãi cảng thủy nội địa (như Tân Cảng - Thốt Nốt, Tân Cảng - Sa Đéc). Hàng hóa được đưa đến và đóng thẳng vào container tại cảng, sau đó xếp lên sà lan chờ xuất phát. Giải pháp này đặc biệt hiệu quả với các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa chi phí lưu kho bãi và chủ động hoàn toàn về thời gian giao nhận. Đây là giải pháp được khách hàng Việt Hảo tin tưởng sử dụng trong nhiều năm qua tại Tân Cảng – Sa Đéc.

Mô hình Thủy - bộ kết hợp (Hub-and-spoke): Sự linh hoạt của luồng hàng này không chỉ hiệu quả ở Đồng bằng sông Cửu Long mà còn được chứng minh tại miền Bắc và Đông Nam Bộ. VTT Tân Cảng sử dụng sà lan chở container rỗng từ cảng biển về tập kết tại các ICD (như ICD Tân Cảng – Quế Võ, hoặc các điểm nút tại Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh đóng vai trò là Hub trung chuyển), sau đó mới dùng xe tải chạy chặng ngắn đưa về nhà máy. Luồng hàng kết nối thông minh này giúp các tập đoàn công nghiệp lớn như Canon, Toyota, Nitori… vừa duy trì tốc độ chuỗi cung ứng, vừa hiện thực hóa các cam kết về logistics xanh.

TỐI ƯU CHI PHÍ NHỜ NĂNG LỰC CHUYÊN CHỞ KHỐI LƯỢNG LỚN

Một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi của vận tải thủy là khả năng chở khối lượng lớn container trong một chuyến, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí logistics và giảm áp lực cho đường bộ. Để đáp ứng nhu cầu này, VTT Tân Cảng duy trì tần suất khai thác đều đặn: khoảng 88 chuyến sà lan/tuần trên hành lang TP.HCM/Cái Mép – ĐBSCL và 6 chuyến sà lan/tuần trên tuyến Hải Phòng – Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ, giúp khách hàng luôn chủ động tiến độ đóng hàng và kết nối lịch tàu biển.

Mạng lưới kết nối logistics với vận tải thủy nội địa khu vực phía Nam và xuyên biên giới Việt Nam – Campuchia.

Minh chứng cho hiệu quả vận tải là những con số ấn tượng trong 10 tháng đầu năm 2026: VTT Tân Cảng đã thực hiện 27.000 chuyến sà lan, vận chuyển khoảng 1.570.000 TEU (bình quân 157.000 TEU/tháng). Bên cạnh đó, các tuyến vận tải thủy liên vận kết nối Phnom Penh và các đầu mối ven biển Campuchia với hệ thống cảng phía Nam Việt Nam đã mở ra cửa ngõ thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận mạng lưới tàu mẹ quốc tế.

PHÁT TRIỂN LOGISTICS TÍCH HỢP, HƯỚNG TỚI VẬN TẢI XANH

Theo Ngân hàng Thế giới, vận tải đường bộ có mức phát thải CO₂ cao gấp 6 lần đường thủy. Việc tối ưu hóa luồng hàng đa phương thức không chỉ giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí mà còn góp phần giảm tải áp lực hạ tầng và khí thải môi trường.

Mạng lưới kết nối vận tải thủy nội địa khu vực phía Bắc tại Cảng cạn Tân Cảng - Quế Võ.

Nằm trong chiến lược phát triển bền vững của TCSG, VTT Tân Cảng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo các giải pháp logistics xanh. Để hiện thực hóa định hướng này và nâng cao năng lực vận tải, trong năm 2026, doanh nghiệp đã đầu tư đóng mới và đưa vào vận hành 2 sà lan với sức chở 248 TEUs/chiếc. Song song đó, VTT Tân Cảng đang từng bước chuyển đổi từ mô hình vận tải thuần túy (2PL) sang cung cấp dịch vụ logistics tích hợp trọn gói (3PL) và hướng tới nhà quản trị chuỗi cung ứng toàn diện (4PL).

Từ các cảng thủy nội địa tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền Bắc cho đến tuyến liên vận sang Campuchia, mạng lưới đường thủy của VTT Tân Cảng đang đóng vai trò mạch máu kết nối quan trọng trong hệ thống logistics hiện đại. Với bệ phóng vững chắc từ TCSG cùng năng lực cốt lõi vượt trội, VTT Tân Cảng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu chi phí và xây dựng chuỗi cung ứng xanh, bền vững.