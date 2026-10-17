Vận tải tăng trưởng hai chữ số, mạng lưới cao tốc tiếp tục mở rộng

Hoạt động vận tải trong 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tăng trưởng. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Tại họp báo thường kỳ quý 3/2026 của Bộ Xây dựng ngày 15/10, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, hoạt động vận tải trong 9 tháng đầu năm ghi nhận tăng trưởng ở cả lĩnh vực hành khách và hàng hóa. Song song với đó, hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được mở rộng, đặc biệt là mạng lưới đường bộ cao tốc.

Vận tải hàng hóa tăng 15,8%, hành khách tăng 17,4%

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm 2026, vận tải hành khách ước đạt 5.300,8 triệu lượt, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển đạt 262 tỷ lượt khách.km, tăng 11,9%.

Trong đó, vận tải hành khách trong nước đạt 5.285,8 triệu lượt, tăng 17,4%; khối lượng luân chuyển đạt 214,8 tỷ lượt khách.km, tăng 14,3%. Vận tải hành khách ngoài nước đạt 15 triệu lượt, tăng 4,1%; khối lượng luân chuyển đạt 47,2 tỷ lượt khách.km, tăng 2,2%.

Ở lĩnh vực hàng hóa, khối lượng vận chuyển trong 9 tháng ước đạt 2.580,2 triệu tấn, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Khối lượng luân chuyển đạt 510,1 tỷ tấn.km, tăng 12,8%.

Vận tải hàng hóa trong nước đạt 2.535,7 triệu tấn, tăng 15,8%; khối lượng luân chuyển đạt 291,5 tỷ tấn.km, tăng 13,3%. Trong khi đó, vận tải hàng hóa ngoài nước đạt 44,5 triệu tấn, tăng 13,4%; khối lượng luân chuyển đạt 218,7 tỷ tấn.km, tăng 12,3%.

Đối với hoạt động hàng hải, số liệu 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 699,783 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 146,759 triệu tấn, tăng 7%; hàng nhập khẩu đạt 212,793 triệu tấn, tăng 10%; hàng nội địa đạt 336,124 triệu tấn, tăng 18%. Khối lượng hàng quá cảnh xếp dỡ đạt 4,106 triệu tấn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ Xây dựng

Trong các nhóm hàng hóa thông qua cảng biển, hàng nội địa ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất, vượt mức tăng của hàng xuất khẩu và nhập khẩu.

Bên cạnh đường biển, vận tải đường thủy nội địa cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Riêng tháng 9/2026, khối lượng vận chuyển đường thủy tăng 18,5% và khối lượng luân chuyển tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc kết nối giữa vận tải đường thủy nội địa và hàng hải đang được cải thiện, đặc biệt tại khu vực Cái Mép - Thị Vải và cảng Hải Phòng. Hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các trung tâm sản xuất đến cảng biển bằng đường thủy góp phần chia sẻ áp lực cho đường bộ và tối ưu hóa chi phí vận tải.

Đối với hàng không, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường trong 9 tháng đầu năm ước đạt 70,5 triệu hành khách và 1,3 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 12,6% và 13% so với cùng kỳ.

Theo Bộ Xây dựng, xung đột quân sự tại Trung Đông đã khiến một số hãng hàng không phải điều chỉnh, cắt giảm tần suất và điểm khai thác. Tuy nhiên, sau khi triển khai các giải pháp ứng phó, hoạt động vận tải hàng không đi và đến Việt Nam cơ bản được duy trì ổn định.

Thêm 395 km cao tốc, tiếp tục triển khai các dự án đường sắt lớn

Theo Bộ Xây dựng, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác 395 km đường bộ cao tốc. Đến nay cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345 km tuyến chính cao tốc, đặc biệt đã hoàn thành đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bên cạnh các công trình đã hoàn thành, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với một số dự án giao thông lớn.

Trong đó, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; đồng thời tham mưu Chính phủ trình Quốc hội và được thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đối với các dự án đang thi công, Bộ Xây dựng tập trung đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án xử lý vướng mắc về thủ tục, tiến độ và công tác nghiệm thu. Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, Bộ đã tham gia, tổ chức 39 đợt công tác do lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Bộ chủ trì. Các đơn vị thuộc Bộ cũng thực hiện khoảng 68 đợt kiểm tra hiện trường, làm việc với địa phương để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng 395 km đường bộ cao tốc. Ảnh: chinhphu.vn

Ở lĩnh vực đường sắt, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tiếp tục được triển khai các công việc chuẩn bị. Bộ Xây dựng đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án và thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ, liên quan đến việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành các dự án độc lập và điều chỉnh một số nội dung tại các nghị quyết liên quan.

Bộ cũng đã hoàn thành chương trình giới thiệu, lựa chọn nhà thầu tư vấn (Roadshow) và thống nhất chỉ định thầu 4 gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Đối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng đang đôn đốc giải quyết các thủ tục liên quan để triển khai dự án thành phần 2. Cùng với đó, các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái tiếp tục được triển khai các công việc liên quan.

Bộ Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trần Trọng