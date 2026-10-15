Vận tải tăng trưởng 2 con số, đẩy mạnh kết nối đa phương thức và chuyển đổi xanh

Vận tải hành khách, hàng hóa tăng trưởng tích cực

Chiều 15/10, tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động vận tải tiếp tục ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động vận tải tiếp tục ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, vận tải hành khách ước đạt 5.300,8 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển đạt 262 tỷ lượt khách.km, tăng 11,9%.

Trong đó, vận tải hành khách trong nước đạt 5.285,8 triệu lượt khách, tăng 17,4%; khối lượng luân chuyển đạt 214,8 tỷ lượt khách.km, tăng 14,3%. Vận tải hành khách ngoài nước đạt 15 triệu lượt khách, tăng 4,1%, với khối lượng luân chuyển đạt 47,2 tỷ lượt khách.km, tăng 2,2%.

Vận tải hàng hóa cũng duy trì đà tăng trưởng. Trong 9 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 2.580,2 triệu tấn, tăng 15,8% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển đạt 510,1 tỷ tấn.km, tăng 12,8%.

Trong đó, vận tải hàng hóa trong nước đạt 2.535,7 triệu tấn, tăng 15,8%; khối lượng luân chuyển đạt 291,5 tỷ tấn.km, tăng 13,3%. Vận tải hàng hóa ngoài nước đạt 44,5 triệu tấn, tăng 13,4%, với khối lượng luân chuyển đạt 218,7 tỷ tấn.km, tăng 12,3%.

Ở lĩnh vực đường thủy và hàng hải, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 699,783 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 146,759 triệu tấn, tăng 7%; hàng nhập khẩu đạt 212,793 triệu tấn, tăng 10%; hàng nội địa đạt 336,124 triệu tấn, tăng 18%. Khối lượng hàng quá cảnh xếp dỡ đạt 4,106 triệu tấn.

Ông Lâm Văn Hoàng cho biết, theo Đề án "Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050" đã trình Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đội tàu, tăng thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2035, đội tàu biển Việt Nam đảm nhận khoảng 22% thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong lĩnh vực hàng không, trước tác động của xung đột quân sự tại Trung Đông khiến một số hãng hàng không phải điều chỉnh, cắt giảm tần suất và điểm khai thác, Bộ Xây dựng đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời. Nhờ đó, hoạt động vận tải hàng không đi và đến Việt Nam cơ bản được duy trì ổn định.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không ước đạt 70,5 triệu hành khách và 1,3 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 12,6% và 13% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ 3 tháng cuối năm sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển vận tải đa phương thức, tái cơ cấu thị trường. (Ảnh minh hoạ).

Tăng kết nối đa phương thức, tối ưu chi phí vận tải

Theo Bộ Xây dựng, kết nối giữa các phương thức vận tải đang từng bước được cải thiện, đặc biệt là sự gắn kết giữa vận tải đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực Cái Mép - Thị Vải và cảng Hải Phòng, góp phần chia sẻ áp lực cho đường bộ.

Ông Lâm Văn Hoàng nhấn mạnh, chuỗi vận tải hàng hóa từ các trung tâm sản xuất đến cảng biển thông qua đường thủy đang phát huy hiệu quả, góp phần tối ưu hóa chi phí vận tải, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Riêng trong tháng 9/2026, vận tải đường thủy tăng 18,5% về khối lượng vận chuyển và tăng 18,6% về khối lượng luân chuyển so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với việc thúc đẩy kết nối vận tải, trong 9 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đã ban hành phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thuộc phạm vi quản lý; tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Bộ đã kịp thời ban hành 12 công điện cùng nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với thiên tai, bão, lũ, bảo đảm an toàn công trình, hạn chế thiệt hại và xử lý kịp thời các sự cố.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chuỗi cung ứng dịch vụ không bị gián đoạn, hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì và góp phần bình ổn giá trong các lĩnh vực vận tải.

Bộ cũng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án "Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050" để trình Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện, phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực vận tải container trên tuyến đường thủy nội địa Hải Phòng - Việt Trì".

Đồng thời, triển khai các giải pháp phát triển vận tải đa phương thức, tái cơ cấu thị trường theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải đường thủy, hàng hải và đường sắt; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong quản lý hoạt động vận tải và an toàn giao thông, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu vận tải.

Bộ Xây dựng cũng sẽ tăng cường công tác vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2027.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo bảo đảm an toàn, phòng chống thiên tai đối với các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng; thường xuyên cập nhật diễn biến tai nạn giao thông và sự cố thiên tai để có phương án chỉ đạo, ứng phó phù hợp.