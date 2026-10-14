Vận tải tăng trưởng 16%, đường thủy chia sẻ áp lực đường bộ

Thông tin về kết quả hoạt động vận tải tại Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 của Bộ Xây dựng chiều nay (14/10), điểm sáng được ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ đề cập là sự chuyển biến mạnh mẽ trong kết nối các phương thức.

Vận tải đường thủy đang phát huy tốt vai trò kết nối, san sẻ áp lực cho vận tải đường bộ (Ảnh minh họa).

Đánh giá của Bộ Xây dựng cho thấy, việc kết nối các phương thức vận tải dần được cải thiện, đặc biệt là sự gắn kết giữa vận tải đường thủy nội địa và hàng hải (tại khu vực Cái Mép - Thị Vải và cảng Hải Phòng), giúp chia sẻ áp lực cho đường bộ.

"Đặc biệt, chuỗi vận tải hàng hóa từ trung tâm sản xuất đến cảng biển thông qua đường thủy đang phát huy hiệu quả, góp phần tối ưu hóa chi phí vận tải, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, thể hiện tốc độ tăng trưởng vận tải bằng đường thủy trong tháng 9/2026 tăng 18,5% về khối lượng vận chuyển và 18,6% về khối lượng luân chuyển so với cùng kỳ", ông Hoang chia sẻ.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, tính chung 9 tháng đầu năm, vận tải hành khách ước đạt hơn 5,3 tỷ lượt khách vận chuyển, tăng hơn 17%; luân chuyển đạt 262 tỷ lượt khách.km, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận tải trong nước ước đạt hơn 5,2 tỷ lượt khách vận chuyển, tăng hơn 17%; Luân chuyển đạt gần 215 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng hơn 14%.

Vận tải ngoài nước ước đạt 15 triệu lượt khách vận chuyển, tăng hơn 4% và hơn 47 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng hơn 2%.

Đối với vận tải hàng hoá, khối lượng vận chuyển 9 tháng đầu năm ước đạt gần 2,6 tỷ tấn, tăng gần 16%; luân chuyển đạt hơn 510 tỷ tấn.km, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận tải trong nước ước đạt hơn 2,5 tỷ tấn vận chuyển, tăng xấp xỉ 16%; luân chuyển đạt 291,5 tỷ tấn.km, tăng hơn 13%.

Vận tải ngoài nước ước đạt 44,5 triệu tấn vận chuyển, tăng hơn 13% và hơn 218 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng hơn12% so với cùng kỳ năm trước.

"Thời gian qua, Bộ Xây dựng cũng tiếp tục thực hiện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng nhằm quản lý, điều hành, bình ổn các hàng hóa dịch vụ thiết yếu có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh", ông Lâm Văn Hoàng thông tin.