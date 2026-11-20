Với lợi thế tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển và các đầu mối giao thông liên vùng, TP Đồng Nai có nhu cầu lớn về vận chuyển, lưu kho và giao nhận hàng hóa. Đặc biệt, những tháng cuối năm, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu tăng tốc càng tạo thêm dư địa phát triển cho ngành vận tải, logistics.

Doanh nghiệp vận tải sẵn sàng cho những ngày cuối năm.

Theo Thống kê của TP Đồng Nai, trong 10 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy nhu cầu logistics ngày càng tăng cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Nhiều doanh nghiệp chia sẻ, cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp tăng cường nhập nguyên vật liệu, hoàn thành đơn hàng, chuẩn bị nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán 2027. Nhu cầu lưu kho, bốc xếp, đóng gói và vận chuyển hàng hóa tại các khu công nghiệp, cảng biển, trung tâm logistics cũng tăng theo, mở ra cơ hội gia tăng sản lượng cho doanh nghiệp vận tải.

Tuy nhiên khó khăn giai đoạn này là dù giá nhiên liệu có thời điểm giảm, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ các hợp đồng vận chuyển đã ký theo tháng, quý hoặc năm. Việc điều chỉnh giá phải thông qua thương lượng với khách hàng. Nếu tăng giá, doanh nghiệp có nguy cơ mất đơn hàng; nếu giữ giá, chi phí phát sinh sẽ làm giảm lợi nhuận.

Ngoài nhiên liệu, các khoản phí sử dụng đường bộ, BOT, cảng và bến bãi cũng tạo áp lực đáng kể. Vì vậy, kiểm soát giá thành, tối ưu khai thác phương tiện đang là yêu cầu cấp thiết trong mùa cao điểm.

Hàng hóa kho bãi những tháng cuối năm nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Duy Khương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 939 (939 Group), cho biết cuối năm, khối lượng công việc vận tải, logistics thường tăng, nhất là hoạt động giao nhận, lưu kho và phân phối hàng hóa. Doanh nghiệp phải chủ động phương án đáp ứng cả đơn hàng thường xuyên lẫn những yêu cầu phát sinh.

Để duy trì hoạt động ổn định, Công ty 939 tập trung bố trí phương tiện, nhân sự và lịch trình giao nhận phù hợp; đồng thời phối hợp với các đối tác vận tải, kho bãi nhằm hạn chế ùn ứ, chậm tiến độ và chi phí phát sinh. Doanh nghiệp cũng chú trọng kiểm soát nhiên liệu, nâng cao hiệu suất khai thác và bảo đảm an toàn vận chuyển.

Theo ông Khương, nhu cầu vận tải, logistics những tháng cuối năm được dự báo tiếp tục tăng, nhất là nhóm hàng tiêu dùng và hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Doanh nghiệp kỳ vọng sản lượng, doanh thu cải thiện và có thêm cơ hội mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng.

"Giai đoạn cuối năm không chỉ là thời điểm hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà còn là cơ hội củng cố quan hệ khách hàng, nâng cao năng lực vận hành và chuẩn bị nền tảng cho năm 2027. Ưu tiên của doanh nghiệp là bảo đảm hàng hóa được vận chuyển an toàn, đúng tiến độ, kiểm soát tốt chi phí và duy trì chất lượng dịch vụ trong mùa cao điểm", ông Khương chia sẻ.

Ở góc độ ngành, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát (Đồng Nai), cho rằng vận tải, logistics còn nhiều cơ hội phát triển nhưng vẫn vướng mắc về hạ tầng, thể chế và khả năng kết nối. Đây là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để giảm chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Một khó khăn khác là tình trạng thiếu tài xế xe tải nặng, xe đầu kéo và xe container. Có đơn hàng, có phương tiện nhưng không đủ người điều khiển, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh lịch trình, hạn chế nhận thêm hợp đồng hoặc thuê phương tiện bên ngoài để bảo đảm tiến độ.

Nghề lái xe đường dài có thời gian làm việc kéo dài, thường xuyên xa gia đình và chịu áp lực về tiến độ, an toàn hàng hóa. Trong khi đó, lao động trẻ có xu hướng chọn công việc ổn định, ít phải di chuyển. Để tuyển dụng, giữ chân tài xế có kinh nghiệm, doanh nghiệp phải tăng cạnh tranh về tiền lương, phụ cấp, thưởng chuyến và phúc lợi, kéo theo chi phí vận hành tăng.

Cảng Phước An giai đoạn này cũng hoạt động nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Thọ Sơn, đại diện Công ty TNHH Tiên Phong Vĩnh Cửu (Đồng Nai), cho biết doanh nghiệp đang tuyển thêm tài xế để đáp ứng nhu cầu khách hàng nhưng gặp không ít khó khăn.

Tình trạng thiếu tài xế cũng diễn ra tại các hợp tác xã vận tải. Ông Chu Thế Thành, Giám đốc HTX Dịch vụ vận tải Thành Phát (Đồng Nai) cho hay số lượng thành viên là tài xế của HTX giảm đáng kể do nhiều người tạm nghỉ lái xe hoặc chuyển nghề vì áp lực công việc. Việc thiếu nhân lực khiến HTX khó bổ sung tài xế để duy trì hoạt động.

Trước áp lực chi phí và nhân lực, các đơn vị vận tải đang tập trung nâng cao hiệu suất khai thác thay vì chỉ tăng số lượng phương tiện.

Theo ông Chu Thế Thành, doanh nghiệp cần rà soát cung đường, thời gian giao nhận, mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng kết nối nguồn hàng. Ứng dụng phần mềm quản lý vận tải, theo dõi hành trình, kết nối chủ hàng và ghép chuyến sẽ giúp hạn chế xe chạy rỗng, giảm thời gian chờ và nâng cao hiệu quả khai thác.

Về lâu dài, việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và trung tâm logistics có ý nghĩa quan trọng trong giảm chi phí, rút ngắn hành trình và nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa. Cùng với đó, cần rà soát, tổ chức giao thông phù hợp với nhu cầu vận chuyển thực tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là trong những tháng cao điểm cuối năm.