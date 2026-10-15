Vận tải hành khách tại Đồng Nai tăng trưởng hơn 20%

Ngày 15/10, theo thông tin từ Sở Xây dựng TP Đồng Nai, hoạt động vận tải, kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026. Tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát đạt hơn 43.475 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hành khách, hàng hoá ở Đồng Nai tăng trưởng tốt qua 9 tháng đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm, vận tải hành khách ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với doanh thu ước đạt 6.625 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Lượng hành khách vận chuyển đạt khoảng 81,2 triệu lượt, tăng 10,35%.

Riêng tháng 9, doanh thu vận tải hành khách tiếp tục tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm 2025. Theo Sở Xây dựng, nhu cầu đi lại phục vụ học tập, làm việc và sinh hoạt tăng khi bước vào năm học mới là một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường. Các doanh nghiệp chủ động bố trí phương tiện, điều chỉnh tần suất khai thác trên những tuyến có nhu cầu cao nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Hiện mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố gồm các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh, tạo điều kiện kết nối TP Đồng Nai với nhiều địa phương. Đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, thành phố duy trì 21 tuyến, trong đó có 5 tuyến được trợ giá, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại và kết nối các khu vực.

Hành khách công cộng đang chiếm ưu thế trong giai đoạn vừa qua.

Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa, doanh thu 9 tháng ước đạt 24.695 tỷ đồng, tăng 17,28% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt khoảng 92,7 triệu tấn, tăng gần 10%.

Theo Sở Xây dựng, hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp, nhu cầu nhập nguyên vật liệu và vận chuyển thành phẩm từ cơ sở sản xuất đến các trung tâm phân phối tiếp tục tạo nguồn việc cho doanh nghiệp vận tải. Bên cạnh đó, hoạt động thương mại, phân phối hàng hóa phục vụ tiêu dùng góp phần duy trì nhu cầu lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn.

Cùng với vận tải, lĩnh vực kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ghi nhận mức tăng trưởng cao. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu nhóm dịch vụ này ước đạt 11.829 tỷ đồng, tăng 27,53% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả trên cho thấy nhu cầu lưu trữ, tập kết và luân chuyển hàng hóa tiếp tục gia tăng. Hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa tạo thêm dư địa phát triển cho các dịch vụ kho bãi, trung chuyển và hỗ trợ vận tải.

Vận tải hàng hoá là lĩnh vực tăng trưởng mạnh trong 9 tháng.

Cũng theo ngành Xây dựng, đối với TP Đồng Nai, triển vọng phát triển vận tải và logistics gắn liền với khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, trung tâm đô thị, sân bay và hệ thống cảng biển. Việc đầu tư, hoàn thiện các tuyến cao tốc, đường vành đai và công trình giao thông liên vùng tạo điều kiện tổ chức các luồng vận chuyển hành khách, hàng hóa thuận lợi hơn.

Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là đầu mối hạ tầng quan trọng đối với định hướng phát triển kết nối của thành phố. Khi mạng lưới giao thông được hoàn thiện đồng bộ, khả năng tiếp cận sân bay từ các khu vực sản xuất, trung tâm logistics và địa bàn lân cận sẽ được cải thiện.

Theo đơn vị, dù duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, lĩnh vực vận tải, kho bãi vẫn thấp hơn 1,44% so với kịch bản tăng trưởng kinh tế đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí nhiên liệu tăng, kéo theo chi phí vận tải, kho bãi, bốc xếp và các dịch vụ tại bến, cảng gia tăng. Chi phí đầu vào tăng tạo sức ép lên hoạt động doanh nghiệp, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh…

Đồng Nai có lợi thế về đường bộ, đường thuỷ, đảm bảo vận tải hàng hoá...

Trong quý IV/2026, hoạt động vận tải và kho bãi được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng. Theo dự báo của ngành, sản lượng vận tải hàng hóa và hành khách có thể đạt khoảng 121-123%, nhờ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và đi lại tăng cao trong dịp Tết 2027. Đối với dịch vụ kho bãi, doanh thu dự kiến tiếp tục tăng trưởng khoảng 121-122%.

Minh Tuệ