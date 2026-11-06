Vận tải duy trì đà tăng trưởng hai con số, gần 6 tỷ lượt khách sau 10 tháng

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của Bộ Xây dựng chiều 6/11, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ, thông tin hoạt động vận tải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, với nhiều kết quả tích cực trong 10 tháng năm 2026.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng thông tin tại hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).

Ông Hoàng cho biết, thống kê trong 10 tháng qua, vận tải hành khách ước đạt hơn 5,9 tỷ lượt khách, tăng gần 17%; Luân chuyển hành khách đạt hơn 290 tỷ lượt khách.km, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Với vận tải hàng hoá, tính trong 10 tháng, sản lượng vận chuyển đạt gần 2,9 tỷ tấn, tăng 15,5%; luân chuyển hàng hoá đạt hơn 573 tỷ tấn, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tháng 10/2026, vận tải hành khách ước đạt hơn 646 triệu lượt, tăng lần lượt gần 2% và hơn 16% so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; Luân chuyển hàng hoá đạt gần 30 tỷ lượt khách.km, tăng lần lượt 0,3% và gần 15% so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa tháng 10 ước đạt gần 314 triệu tấn, tăng lần lượt 1% và hơn 17% so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; Luân chuyển đạt hơn 64 tỷ tấn.km, tăng lần lượt gần 4% và hơn 17% so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Về giá cả vận tải, CPI nhóm giao thông tháng 10 tăng 2,66% so với tháng trước, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào CPI chung. Bình quân 10 tháng, CPI nhóm giao thông tăng 6,98% so với cùng kỳ, đóng góp 0,70 điểm phần trăm vào CPI chung.

"Với vai trò cơ quan quản lý chuyên ngành, thời gian qua, Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình trong mùa mưa lũ; chủ động ứng phó hậu quả do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và công trình hạ tầng giao thông, xây dựng", ông Hoàng thông tin.