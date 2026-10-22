Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PDV) báo lãi quý 3 đi lùi bất chấp doanh thu tăng vọt

Lợi nhuận sụt giảm do hụt nguồn thu khác

Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 738 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp xuất phát từ việc đầu tư và đưa vào khai thác thêm tàu PVT Opal, kết hợp với sự mở rộng quy mô của hoạt động kinh doanh thương mại.

Dù doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của công ty lại sụt giảm 27%, lùi về mức 24 tỷ đồng. Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân giảm lãi xuất phát từ những bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông làm giá cước giảm, trong khi chi phí nhiên liệu, dầu nhờn và vật tư phụ tùng không ngừng leo thang. Tuy nhiên, các số liệu bóc tách từ báo cáo tài chính lại cho thấy nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận không hoàn toàn nằm ở hoạt động vận tải.

Cụ thể, giá vốn hàng bán trong kỳ tăng 25% lên mức 684 tỷ đồng, phần lớn do giá vốn dịch vụ vận tải tăng 56% lên 350 tỷ đồng. Do tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn giá vốn, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 54 tỷ đồng, tăng tới 34% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện nhẹ từ mức gần 7% lên 7,4%.

Đáng chú ý, dù chi phí tài chính tăng 27% lên 22 tỷ đồng do áp lực trả lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đạt gần 29 tỷ đồng, tăng 52% so với quý 3 năm trước. Thực tế, yếu tố trực tiếp kéo lùi lợi nhuận sau cùng của công ty là sự sụt giảm của khoản mục lợi nhuận khác. Quý 3 năm nay, công ty chỉ ghi nhận hơn 510 triệu đồng lợi nhuận khác, lao dốc 98% so với mức 22 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Bản thuyết minh báo cáo tài chính không nêu chi tiết về sự biến động bất thường của khoản mục này.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương mang về 1.860 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 60 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 24% và duy trì được đà tăng trưởng lũy kế nhờ kết quả tích cực từ các quý trước.

Quy mô tài sản mở rộng, hệ số nợ vay vượt vốn chủ sở hữu

Sự hiện diện của các tàu mới đã làm thay đổi đáng kể cấu trúc tài sản của doanh nghiệp. Tại thời điểm cuối quý 3 năm 2026, tổng quy mô tài sản của Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đạt hơn 2.640 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Sự mở rộng này tập trung chủ yếu ở khoản mục tài sản cố định hữu hình với giá trị tăng 28%, lên mức gần 1.930 tỷ đồng.

Lượng tiền mặt và tiền gửi của công ty duy trì ở mức 248 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với đầu năm. Để đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng lớn của đội tàu, các chỉ tiêu vốn lưu động đều gia tăng mạnh. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 55% lên 150 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho cũng tăng 54% lên mức 77 tỷ đồng. Khoản dự phòng nợ xấu ngắn hạn tiếp tục được giữ nguyên ở mức 10 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến các khoản tiền bảo lãnh giải phóng tàu Jupiter và PVOIL Venus tại Bhatt & Saldanha.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty đã lên tới gần 1.250 tỷ đồng, tăng 26% so với thời điểm đầu năm. Mức dư nợ này tương ứng tăng thêm hơn 255 tỷ đồng và chiếm 47,3% tổng nguồn vốn hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, riêng nợ vay ngắn hạn ghi nhận mức tăng 30%, đạt 248 tỷ đồng. Với quy mô vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.000 tỷ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hiện đang ở mức 1,19 lần.