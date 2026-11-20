Khả năng chuyên chở hàng hóa lớn giúp Il-76 trở thành phương tiện phù hợp với các chiến dịch cứu trợ quy mô lớn.

Khi động đất, lũ lụt hoặc xung đột khiến giao thông đường bộ bị gián đoạn, máy bay vận tải hạng nặng có thể đưa hàng hóa đến sân bay gần khu vực bị ảnh hưởng, sau đó chuyển tiếp bằng xe tải hoặc trực thăng.

Khoang hàng rộng cho phép Il-76 vận chuyển lương thực, nước uống, thuốc men, máy phát điện, thiết bị cứu hộ và phương tiện công binh.

Những kiện hàng có kích thước lớn thường khó đưa lên máy bay chở khách thông thường, nhưng có thể được xếp vào Il-76 thông qua cửa hàng phía sau.

Hệ thống tời và thiết bị xử lý hàng hóa hỗ trợ quá trình xếp dỡ tại sân bay có điều kiện hạn chế.

Một ưu điểm khác là khả năng vận chuyển người bị thương và thiết bị y tế. Trong cấu hình phù hợp, khoang hàng có thể được bố trí thành khu vực sơ tán y tế, với cáng, thiết bị hỗ trợ và nhân viên chuyên môn.

Điều này giúp đưa người bị thương từ khu vực xa đến cơ sở điều trị có điều kiện tốt hơn.

Il-76 cũng từng được sử dụng trong các hoạt động nhân đạo quốc tế. Liên hợp quốc và các đơn vị vận tải thuê ngoài đã khai thác dòng máy bay này để đưa hàng cứu trợ đến những khu vực có nhu cầu lớn.

Khả năng chở hàng nặng và hoạt động trên nhiều loại sân bay giúp Il-76 phù hợp với những chiến dịch mà thời gian vận chuyển có ý nghĩa quyết định.

Ngoài vận tải cứu trợ, một số máy bay Il-76 còn được cải biến phục vụ chữa cháy. Iran từng công bố việc lắp đặt hệ thống chữa cháy trên máy bay Il-76, có khả năng thả khoảng 40 tấn nước trong thời gian ngắn để hỗ trợ dập cháy rừng.

Tuy nhiên, hiệu quả cứu trợ phụ thuộc vào tình trạng sân bay, khả năng tiếp nhận hàng hóa và điều kiện thời tiết.

Nếu đường băng bị hư hại hoặc sân bay không thể hoạt động, Il-76 không thể trực tiếp đưa hàng đến khu vực bị cô lập. Khi đó, máy bay chỉ có thể vận chuyển đến một điểm trung chuyển an toàn.

Trong các chiến dịch nhân đạo, việc phối hợp giữa cơ quan quân sự, chính quyền địa phương và tổ chức cứu trợ cũng rất quan trọng. Hàng hóa cần được phân loại, kiểm kê và chuyển đến đúng đối tượng.

Những hoạt động này cho thấy Il-76 có giá trị vượt ra ngoài nhiệm vụ quân sự. Một máy bay được thiết kế để vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị cũng có thể trở thành phương tiện hỗ trợ con người trong những tình huống khẩn cấp.