Trong lực lượng vận tải quân sự, giá trị của một máy bay không chỉ được đánh giá bằng tốc độ hay tầm bay, mà còn nằm ở khả năng đưa phương tiện, vũ khí và nhân lực đến đúng địa điểm. Il-76 được phát triển theo yêu cầu đó, với khoang hàng đủ rộng để vận chuyển nhiều loại thiết bị quân sự.

Với tải trọng tiêu chuẩn khoảng 40 tấn ở một số phiên bản phổ biến, Il-76 có thể chuyên chở xe quân sự, xe bọc thép hạng nhẹ, pháo, máy phát điện, thiết bị công binh và các kiện hàng hậu cần.

Phiên bản hiện đại hóa Il-76MD-90A có tải trọng tối đa khoảng 60 tấn theo thông số nhà sản xuất, mở rộng thêm khả năng vận chuyển hàng hóa nặng.

Khoang hàng của máy bay dài khoảng 18,5 m, rộng 3,45 m và cao 3,25 m ở cấu hình Il-76T được mô tả trong các tài liệu kỹ thuật.

Kích thước này cho phép đưa vào khoang nhiều loại phương tiện và thiết bị có kích thước lớn.

Cửa hàng phía sau có thể mở xuống tạo thành đường dẫn, hỗ trợ đưa phương tiện lên máy bay. Hệ thống tời và cần cẩu bên trong giúp kéo, nâng và định vị hàng hóa trong quá trình xếp dỡ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là vận chuyển lực lượng đổ bộ đường không. Il-76 có thể chở binh sĩ cùng trang bị cá nhân, sau đó thả quân bằng dù tại khu vực được xác định.

Trong những cấu hình phù hợp, máy bay còn có thể thả hàng hóa và phương tiện bằng dù, giúp lực lượng mặt đất tiếp nhận vật tư mà không cần sân bay hoàn chỉnh.

Khả năng vận chuyển của Il-76 cũng có ý nghĩa trong hoạt động triển khai nhanh. Một đơn vị quân đội có thể được đưa đến khu vực xa bằng đường hàng không, giảm thời gian di chuyển so với vận tải đường bộ hoặc đường biển.

Tuy nhiên, việc vận chuyển phương tiện không đồng nghĩa mọi loại xe bọc thép đều có thể đưa lên máy bay.

Kích thước, khối lượng, tải trọng sàn và khả năng cố định hàng hóa đều phải được kiểm tra trước chuyến bay.

Trong thực tế, Il-76 còn vận chuyển đạn dược, phụ tùng, lương thực, thiết bị y tế và hàng hóa phục vụ căn cứ.

Khả năng đảm nhiệm nhiều loại nhiệm vụ giúp máy bay trở thành một mắt xích hậu cần quan trọng.

Dù vậy, vận tải cơ không thể thay thế hoàn toàn máy bay chiến đấu hay trực thăng. Il-76 cần sân bay hoặc khu vực thả hàng phù hợp, đồng thời dễ bị đe dọa khi hoạt động trong vùng trời có hệ thống phòng không đối phương.

Giá trị lớn nhất của nó nằm ở khả năng đưa khối lượng hàng hóa lớn đi xa, chứ không phải trực tiếp tham chiến.