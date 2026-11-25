Khả năng vận tải chiến thuật của một máy bay quân sự không chỉ được đánh giá bằng số lượng hàng hóa có thể mang theo.

Khả năng đưa binh sĩ và trang thiết bị tới đúng vị trí, đúng thời điểm cũng có ý nghĩa rất quan trọng.

Vận tải cơ A400M được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ thả lính dù và hàng hóa thông qua cửa khoang phía sau.

Trong cấu hình chở quân, máy bay có thể vận chuyển tối đa khoảng 116 binh sĩ. Khi thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường không, các hệ thống dây treo, cửa thoát và thiết bị hỗ trợ được bố trí phù hợp để binh sĩ rời máy bay an toàn.

Vận tải cơ A400M có thể thả lính dù theo những phương thức khác nhau, bao gồm thả qua cửa bên và thả qua đường dốc phía sau, tùy cấu hình nhiệm vụ và quy trình được chứng nhận.

Đối với hàng hóa, khoang vận tải được trang bị hệ thống con lăn và thiết bị cố định để đưa các kiện hàng ra khỏi máy bay.

Những kiện hàng có thể được gắn dù nhằm giảm tốc độ rơi và bảo đảm khả năng tiếp đất an toàn.

Một lợi thế quan trọng của A400M là khả năng thực hiện nhiệm vụ ở tốc độ tương đối thấp so với nhiều máy bay phản lực vận tải.

Đặc tính này hỗ trợ các hoạt động thả hàng và triển khai binh sĩ.

Tuy nhiên, việc đổ bộ đường không luôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều kiện thời tiết, tốc độ gió, độ cao bay, địa hình và khả năng kiểm soát khu vực tiếp đất đều ảnh hưởng đến hiệu quả nhiệm vụ.

Ngoài ra, hoạt động thả lính dù có thể khiến lực lượng đối phương phát hiện vị trí triển khai. Vì vậy, trong môi trường có hệ thống phòng không mạnh, quân đội phải cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi sử dụng phương thức này.

Dù có những hạn chế, khả năng thả lính dù và hàng hóa vẫn là một phần quan trọng trong năng lực chiến thuật của A400M.

Máy bay có thể hỗ trợ triển khai lực lượng nhanh chóng, bổ sung vật tư cho các đơn vị bị cô lập hoặc thực hiện nhiệm vụ cứu trợ tại những khu vực không thể tiếp cận bằng phương tiện mặt đất.