Trong lực lượng vận tải quân sự phương Tây, C-130 Hercules và C-17 Globemaster III đại diện cho hai phân khúc có vai trò tương đối khác biệt.

C-130 được phát triển để vận chuyển binh sĩ, hàng hóa và hoạt động tại những sân bay hạn chế. Trong khi đó, C-17 hướng tới nhiệm vụ vận tải chiến lược, chuyên chở khối lượng hàng hóa lớn trên những tuyến đường dài. A400M xuất hiện nhằm lấp khoảng trống giữa hai nhóm máy bay này.

Với tải trọng tối đa 37 tấn, A400M vượt đáng kể khả năng chuyên chở của nhiều phiên bản C-130.

Khoang hàng có thể tích khoảng 340 m³, cho phép vận chuyển các phương tiện quân sự, trực thăng và trang thiết bị có kích thước lớn.

Đây là lợi thế quan trọng khi quân đội cần triển khai lực lượng mà không muốn chia nhỏ hàng hóa thành nhiều chuyến bay.

Tuy nhiên, A400M vẫn có khoảng cách đáng kể so với C-17. Vận tải cơ Mỹ có khả năng chuyên chở tối đa khoảng 77,5 tấn, hơn gấp đôi Atlas.

Sự khác biệt này đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch cần vận chuyển xe tăng, phương tiện hạng nặng hoặc khối lượng lớn trang thiết bị cùng lúc.

Điểm mạnh của A400M nằm ở khả năng kết hợp tải trọng tương đối lớn với tính linh hoạt chiến thuật.

Máy bay sử dụng bốn động cơ tuốc bin cánh quạt TP400-D6, có thể hoạt động trên đường băng ngắn và những bề mặt không được chuẩn bị hoàn chỉnh.

Hệ thống càng đáp nhiều bánh giúp phân bổ trọng lượng, trong khi động cơ cánh quạt hỗ trợ hoạt động tại những sân bay có điều kiện khai thác hạn chế.

Một ưu thế khác là tốc độ. A400M đạt tốc độ hành trình khoảng Mach 0,68–0,72, cao đối với một máy bay sử dụng động cơ tuốc bin cánh quạt. Điều này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển trên những hành trình dài.

Dù vậy, không thể xem A400M là phương tiện thay thế hoàn toàn cả C-130 lẫn C-17. Những nhiệm vụ vận tải chiến thuật ở quy mô nhỏ vẫn có thể phù hợp hơn với C-130, trong khi vận chuyển hàng hóa siêu nặng vẫn cần đến C-17.

Vì vậy, giá trị của A400M không nằm ở việc vượt trội mọi đối thủ, mà ở khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong một nền tảng duy nhất.

Đây chính là lý do dòng máy bay này được nhiều lực lượng không quân châu Âu lựa chọn.