Trong chiến tranh hiện đại, sức mạnh của một lực lượng quân sự không chỉ phụ thuộc vào số lượng vũ khí mà còn nằm ở khả năng hậu cần.

Một đơn vị có thể sở hữu trang bị hiện đại nhưng nếu không được cung cấp nhiên liệu, đạn dược, phụ tùng và nhân lực, khả năng chiến đấu sẽ nhanh chóng suy giảm.

Đây là vai trò mà vận tải cơ A400M đảm nhiệm.

Máy bay đã được nhiều quốc gia sử dụng trong các hoạt động triển khai quân sự ở nước ngoài.

Với khả năng chuyên chở tương đối lớn và tầm bay đáng kể, vận tải cơ giúp đưa trang thiết bị tới những căn cứ xa xôi.

Đức là một trong những quốc gia khai thác A400M với cường độ cao. Máy bay được sử dụng trong những nhiệm vụ vận tải tới Trung Đông, châu Phi và các khu vực triển khai lực lượng quốc tế

Khả năng vận tải của máy bay còn có ý nghĩa trong những tình huống khẩn cấp, khi lực lượng quân sự cần nhanh chóng đưa hàng hóa tới các khu vực bị cô lập.

A400M cũng hỗ trợ các nhiệm vụ tiếp dầu trên không, giúp mở rộng khả năng hoạt động của những phi cơ chiến đấu và vận tải khác.

Tuy nhiên, vận tải quân sự trong môi trường tác chiến hiện đại không đơn giản chỉ là đưa hàng hóa từ điểm A tới điểm B.

Máy bay phải đối mặt với nguy cơ từ hệ thống phòng không, tên lửa vác vai và những mối đe dọa khác.

Đây là lý do khả năng tự bảo vệ ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với vận tải cơ.

Những hệ thống cảnh báo tên lửa, phóng mồi bẫy và đối kháng hồng ngoại có thể giúp tăng khả năng sống sót của máy bay.

Tuy nhiên, không có hệ thống nào bảo đảm an toàn tuyệt đối khi hoạt động trong vùng trời có mật độ phòng không cao.

Vận tải cơ A400M cho thấy vận tải quân sự không phải nhiệm vụ hậu phương đơn thuần.

Trong nhiều chiến dịch, khả năng đưa lực lượng và trang thiết bị tới đúng thời điểm có thể quyết định hiệu quả của toàn bộ hoạt động quân sự.