UBND phường Vân Sơn họp triển khai nhiệm vụ.

Đảng bộ phường Vân Sơn hiện có 26 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.035 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung này được đưa vào sinh hoạt chi bộ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng đô thị văn minh.

Đồng chí Phạm Đại Phong, Bí thư Đảng ủy phường Vân Sơn, cho biết: Việc học tập và làm theo Bác được gắn với phương châm hành động “6 rõ”, tinh thần “7 dám”, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phường lấy hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ hằng năm. Qua đó, tạo chuyển biến trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải phóng mặt bằng các dự án và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Vân Sơn triển khai công việc.

Trong phát triển kinh tế, tinh thần chủ động, sáng tạo, dám đổi mới được thể hiện qua những mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao. Tiêu biểu là HTX Nông nghiệp Dũng Tiến với việc đầu tư hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt thông minh, tự động hóa các khâu tưới nước, bón phân. Cách làm này góp phần giảm chi phí nhân công, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Ông Kim Văn Dũng, Giám đốc HTX Nông nghiệp Dũng Tiến, chia sẻ: Học và làm theo Bác, các thành viên HTX luôn nêu cao tinh thần tự lực, chủ động học hỏi, đổi mới phương thức sản xuất. Hiện nay, HTX canh tác hơn 25 ha rau, củ, quả; trong đó, 10 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, 5 ha sản xuất trong nhà kính, nhà lưới. Sản phẩm được quản lý bằng mã vạch truy xuất nguồn gốc, bảo quản trong kho lạnh trước khi tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo thu nhập ổn định cho các thành viên.

Chi bộ tổ dân phố Đoàn Kết tuyên truyền nhân dân đồng thuận triển khai các dự án trên địa bàn.

Việc học và làm theo Bác còn được thể hiện qua tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các dự án trọng điểm. Tại tổ dân phố Đoàn Kết, cấp ủy, ban lãnh đạo tổ dân phố phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai thông tin, kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng.

Ông Đinh Công Tâm, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Đoàn Kết, cho biết: Tổ dân phố có 471 hộ, với 1.901 nhân khẩu. Khi triển khai các dự án trên địa bàn, chi bộ và ban lãnh đạo tổ dân phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức họp dân, công khai thông tin, lắng nghe và giải đáp kiến nghị của các hộ bị ảnh hưởng. Nhờ đó, người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và đồng thuận trong quá trình triển khai. Điển hình, Dự án Khu đô thị cửa ngõ có quy mô khoảng 36 ha, ảnh hưởng đến 180 hộ dân. Đến nay, 100% số hộ đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án; hơn 130 hộ đã thống nhất phương án, đang trình phê duyệt; 50 hộ còn lại đang hoàn thiện phương án bồi thường.

HTX Nông nghiệp Dũng Tiến đầu tư trồng rau trong nhà lưới.

Cùng với các mô hình phát triển kinh tế và vận động nhân dân, phường Vân Sơn duy trì nhiều cách làm gắn với xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự như: “Chính quyền thân thiện”, số hóa dữ liệu khu dân cư, tuyến đường hoa và cây xanh tự quản, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có ma túy. Các mô hình góp phần phát huy vai trò tự quản, trách nhiệm cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh từ từng khu dân cư.

Từ những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đời sống hằng ngày, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở phường Vân Sơn đang được gắn chặt hơn với trách nhiệm của từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân. Đảng ủy phường tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, đưa việc học và làm theo Bác trở thành động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng phường ngày càng văn minh, phát triển bền vững.