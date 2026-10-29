Văn Phượng tái xuất màn ảnh nhỏ với vai truân chuyên trong 'Nỗi đau ký ức'

Văn Phượng vào vai người phụ nữ truân chuyên trong phim truyền hình mới “Nỗi đau ký ức"

Trong phim mới của đạo diễn Trương Dũng, cô đảm nhận vai Hiền, nhân vật có hành trình cuộc đời trải dài từ năm 18 đến 45 tuổi.

Nữ diễn viên có dịp hóa thân vào hình tượng người phụ nữ có số phận nhiều truân chuyên. Từ mối tình dang dở với Vũ (Thanh Thức) vì sự ngăn cấm của cha, những lần bị Tùng (Minh Luân) hãm hại đến biến cố mất cha, Hiền liên tục đối diện với những mất mát và tổn thương.

Rời quê hương trong cô độc, cô tưởng rằng Bình (Thành Được) sẽ là bến đỗ bình yên sau những tháng ngày giông bão. Thế nhưng, khi phát hiện Bình đã có vợ (Lê Phương), Hiền một lần nữa rơi vào giằng xé, đau đớn và đối diện với những oan trái không thể lường trước.

Với nhiều bước ngoặt về số phận và tâm lý, vai diễn Hiền hứa hẹn mang đến những lát cắt cảm xúc về hành trình của một người phụ nữ đi qua gần nửa đời người với khát khao yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc.

Phim dự kiến phát sóng đầu tháng 11.2026, lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh THVL1 (ảnh chụp từ trailer phim)

Qua các trích đoạn trailer đầu tiên, diễn xuất của Văn Phượng gây ấn tượng bằng lối bộc lộ cảm xúc tiết chế. Gương mặt đậm nét Á Đông cùng ánh mắt giàu nội tâm giúp cô khắc họa trọn vẹn số phận chìm nổi của nhân vật. Diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng nước mắt” trên sóng giờ vàng khi đẩy cảm xúc bi kịch của nhân vật lên đỉnh điểm.

Diễn viên cho biết, khi tham gia phim, cô dành ba tháng tập trung cho nhân vật. Bộ phim có nhiều cảnh quay lấy nước mắt; sau hai tháng đóng máy, cô vẫn chưa thoát khỏi nhân vật.

“Tôi từng trải qua nhiều thử thách, áp lực và cả thất bại nhưng dù thế nào vẫn kiên trì cố gắng như cách bản thân chắt chiu đến từng giọt nước mắt, gặm nhấm nỗi khổ đau để có thể hòa làm một với vai diễn, xem đó là cuộc đời của chính mình”, cô nói.

Khả năng xử lý các cảnh khóc của Văn Phượng là dấu ấn rõ nét nhất. Từ phim Trở về đến Mẹ ghẻ với vai Diệu (giúp cô đoạt giải Mai Vàng với đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất), Văn Phượng luôn thể hiện xuất sắc những nhân vật chịu nhiều bất hạnh, đau đớn tột cùng nhưng không gào thét quá đà mà giàu sự kìm nén, xót xa.

Văn Phượng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim

Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Cô quen mặt với khán giả truyền hình qua các phim Những khoảng trời riêng, Vợ của chồng tôi, Trở về, Theo dấu hương xưa, Thử thách cuộc đời.

Năm 2020, vai Diệu - người phụ nữ tảo tần nuôi con riêng của người yêu đã khuất trong Mẹ ghẻ - mang về cho cô giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất sau hơn một thập kỷ làm nghề.

Nỗi đau ký ức còn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như NSND Thanh Nam, Minh Luân, Lê Phương, Thanh Thức, Thành Được, Thùy Trang, Huỳnh Hồng Loan... Phim dự kiến phát sóng đầu tháng 11.2026, lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh THVL1.