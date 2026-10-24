Văn Phú (VPI) tiếp tục chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%, nâng vốn điều lệ lên gần 3.872 tỷ đồng

Phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị vừa được công bố, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú chuẩn bị triển khai phương án phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 lần hai cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm và số cổ phần này hoàn toàn không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt hơn 352 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2025 căn cứ theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của doanh nghiệp. Thời gian dự kiến triển khai đợt phát hành nằm trong quý IV/2026, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành theo đúng quy định pháp luật. Nếu đợt phát hành hoàn tất suôn sẻ, vốn điều lệ của Văn Phú sẽ được nâng lên mức gần 3.872,6 tỷ đồng so với con số hơn 3.520,5 tỷ đồng hiện tại.

Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu này vừa được các cổ đông thông qua thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản diễn ra vào đầu tháng 10/2026. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VPI cũng đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng hình thức chia cổ phiếu tỷ lệ 10% và doanh nghiệp đã hoàn thành việc phân phối đợt đầu tiên vào tháng 9/2026.

Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vừa qua cũng thông qua các nội dung quan trọng về công tác nhân sự cấp cao. Cụ thể, các cổ đông đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Trịnh Thanh Hải theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Để đảm bảo bộ máy quản trị hoạt động liên tục, đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Vụ đảm nhiệm vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong thời gian còn lại. Hồ sơ công bố cho biết ông Nguyễn Văn Vụ sinh năm 1966, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính - Kế toán. Ông có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và từ năm 2006 đến nay đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á. Hiện tại, ông Vụ không nắm giữ cổ phiếu VPI nào.

Sau khi hoàn tất việc bầu bổ sung nhân sự mới, cơ cấu Hội đồng quản trị của Văn Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức kiện toàn với 8 thành viên. Trong đó, ông Tô Như Toàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; ba vị trí Phó Chủ tịch thuộc về bà Nguyễn Diệu Tú, ông Triệu Hữu Đại và ông Tô Như Thắng. Các thành viên Hội đồng quản trị gồm có ông Phạm Hồng Châu và bà Đỗ Thị Thanh Phương. Hai vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Thái Sơn và tân thành viên Nguyễn Văn Vụ đảm nhiệm. Việc củng cố bộ máy lãnh đạo cùng chiến lược tài chính thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu đang được doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng các định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.