Văn Phú triển khai phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức lần hai

Dự án The Terra An Hưng của Văn Phú Invest. Ảnh: VPI

Công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 23/10, CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (HoSE: VPI) cho biết HĐQT đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 lần thứ hai. Phương án này được HĐQT trình cổ đông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 1/10 và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/10.

Theo kế hoạch, Văn Phú dự kiến phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 352 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành của Văn Phú dự kiến tăng từ hơn 352 triệu lên hơn 387,2 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ hơn 3.520 tỷ đồng lên gần 3.873 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025, theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý 4/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành theo quy định. Doanh nghiệp chưa công bố ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4, Văn Phú đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 lần đầu bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Đợt phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu này đã hoàn tất trong tháng 9/2026.

Với hai đợt trả cổ tức năm 2025, Văn Phú dự kiến phân phối tổng cộng khoảng 672 tỷ đồng lợi nhuận bằng cổ phiếu. Theo tờ trình lấy ý kiến cổ đông ngày 1/10, doanh nghiệp có hơn 1.546 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2025. Việc tiếp tục trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm ưu tiên dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2026, Văn Phú ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt kế hoạch cả năm với tổng doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng.