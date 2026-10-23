Văn Phú trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ sắp chạm mốc 3.870 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (HOSE: VPI) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 lần thứ 2. Theo kế hoạch, công ty sẽ phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 35.205.437 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 352 tỷ đồng. Theo đó, tổng số cổ phiếu của Văn Phú sẽ tăng lên gần 387,3 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 3520,5 tỷ đồng lên hơn 3.873 tỷ đồng.

Đợt phát hành có tỉ lệ thực hiện quyền là 10:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 của công ty.

Thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong quý IV/2026.

VPI dự kiến phát hành thêm 35,2 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 3.873 tỷ đồng (Ảnh: VPI).

Trước đó, Văn Phú đã hoàn tất đợt phát hành đầu tiên trong tháng 9/2026 với 32 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 3.200 tỷ đồng lên 3.520,5 tỷ đồng. Tổng giá trị 2 đợt phát hành vào khoảng 672 tỷ đồng, trong khi VPI vẫn giữ lại phần lớn lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, cuối năm 2025 VPI có hơn 1.546 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nếu thực hiện xong đợt 2, công ty sẽ còn khoảng 862 tỷ đồng sau khi phân phối thêm 12 tỷ đồng vào Quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Ngoài ra, Công ty đã huy động tổng cộng 480 tỷ đồng thông qua việc phát hành 3 lô trái phiếu có tài sản bảo đảm. Ba lô bao gồm VPI12601, VPI12602 và VPI12603 với giá trị lần lượt đạt 150 tỷ đồng, 180 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Bên cạnh những động thái tăng vốn kể trên, VPI cũng đã thực hiện kế hoạch kiện toàn nhân sự trong thời gian gần đây. Cụ thể, doanh nghiệp đã chính thức chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trịnh Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán. Ngay sau đó, Hội đồng quản trị VPI đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vụ thay thế vị trí này với nhiệm kỳ năm năm.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2026, VPI đạt doanh thu thuần hợp nhất 850 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của VPI đạt 1.137 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế đạt 197 tỷ đồng, tăng 37%.