Văn Phú phát hành hơn 35,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2025

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 lần thứ hai.

Theo nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 35,2 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 352 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của công ty.

Văn Phú dự kiến triển khai đợt phát hành trong quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành theo quy định.

Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế sẽ căn cứ vào lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh, nếu có, sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và phần thập phân bị hủy bỏ.

Theo phương án được công bố, Văn Phú hiện có 352,05 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ hơn 3.520 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến tăng lên 387,26 triệu đơn vị. Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá đạt gần 3.873 tỷ đồng, tương ứng mức tăng vốn điều lệ khoảng 352 tỷ đồng nếu đợt phát hành hoàn tất theo kế hoạch.

Phương án phát hành lần này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua tại nghị quyết ngày 16/10/2026. Hội đồng quản trị Văn Phú sau đó ban hành nghị quyết triển khai thực hiện vào ngày 22/10.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý II, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 849 tỷ đồng, tăng 371% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ mảng chuyển nhượng bất động sản khi mang về 794 tỷ đồng doanh thu, tăng 667% và chiếm hơn 93% tổng doanh thu trong kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Văn Phú Invest ghi nhận 171 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 2.466% so với cùng kỳ, tương đương gần 26 lần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Văn Phú đạt hơn 1.137 tỷ đồng, gấp gần 2,7 lần cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 197,2 tỷ đồng, tăng 37%.

Năm 2026, Văn Phú Invest đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất 720 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 27,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Văn Phú Invest đạt hơn 15.855 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho ghi nhận 6.600 tỷ đồng, tăng 26% sau 6 tháng và chiếm gần 42% tổng tài sản. Phần lớn hàng tồn kho nằm tại các dự án đang triển khai. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại dự án Vlasta Thủy Nguyên đạt 4.682 tỷ đồng, tăng hơn 1.012 tỷ đồng so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPI hiện giao dịch quanh mức 57.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 20.067 tỷ đồng.