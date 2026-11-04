Văn Phú – Invest: Dư nợ vay vượt 7.600 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm lớn

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, 9 tháng đầu năm 2026, Văn Phú – Invest đạt doanh thu thuần hơn 1.284 tỷ đồng, tăng 55,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 481,8 tỷ đồng, tăng 68,9%.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 27,2% lên hơn 52,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 11,2%, còn gần 286 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 286,2 tỷ đồng, giảm khoảng 10,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 262,9 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Hàng tồn kho gần 6.950 tỷ đồng, riêng Vlasta Thủy Nguyên gần 5.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Văn Phú – Invest đạt hơn 16.643 tỷ đồng, tăng gần 13% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 6.948,3 tỷ đồng theo giá gốc, tăng gần 1.690 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Sau khi trừ dự phòng, giá trị hàng tồn kho còn gần 6.940,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 41,7% tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm phần lớn hàng tồn kho, với hơn 6.836,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự án Khu dân cư Thủy Nguyên (Vlasta Thủy Nguyên) tại Hải Phòng ghi nhận chi phí dở dang gần 4.979,8 tỷ đồng, tăng hơn 1.310 tỷ đồng so với cuối năm trước.

Dự án Vlasta Phú Thuận tại TP.HCM cũng có chi phí dở dang hơn 1.308 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết hàng tồn kho được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay và trái phiếu phát hành của công ty và các công ty con.

Dự án Vlasta Thủy Nguyên

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.534 tỷ đồng

Một trong những điểm đáng chú ý là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Văn Phú – Invest chuyển từ dương gần 180,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 sang âm hơn 1.534 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hàng tồn kho tăng thêm hơn 2.032,7 tỷ đồng là yếu tố gây áp lực lớn lên dòng tiền. Trong khi đó, các khoản phải thu giảm giúp bổ sung gần 22,7 tỷ đồng và các khoản phải trả tăng đóng góp hơn 881 tỷ đồng.

Ở hoạt động đầu tư, dòng tiền thuần âm gần 90,6 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm hơn 1.132 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt hơn 1.384 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 620,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh nghiệp thu hơn 4.072,8 tỷ đồng từ đi vay và chi hơn 2.744,9 tỷ đồng để trả nợ gốc. Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng vẫn âm hơn 240,5 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền tại ngày 30/9/2026 còn gần 465,7 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 706,1 tỷ đồng đầu năm.

Dư nợ vay hươn 7.600 tỷ đồng, nợ phải trả vượt 10.800 tỷ đồng

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Văn Phú – Invest tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 10.891 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cuối năm 2025.

Trong đó, nợ ngắn hạn đạt hơn 4.651 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 3.092 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ hơn 1.078 tỷ đồng lên hơn 2.504 tỷ đồng.

Nợ dài hạn đạt hơn 6.240 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận hơn 5.112 tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn của doanh nghiệp đạt khoảng 7.617 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cuối năm 2025.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu đạt hơn 5.751 tỷ đồng, tăng khoảng 5,1%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 1.286 tỷ đồng.