Văn Phú Invest bầu bổ sung HĐQT, muốn chia thêm cổ tức

Dự án The Van Phu - Victoria của Văn Phú Invest tại Hà Nội. Ảnh: VPI

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest, mã VPI), ngày 1/10, công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian nhận ý kiến cổ đông là trước 17h ngày 15/10/2026.

Nội dung đầu tiên được Văn Phú Invest trình cổ đông là miễn nhiệm ông Trịnh Thanh Hải khỏi vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo đơn từ nhiệm ngày 9/9/2026, đồng thời bầu bổ sung một thành viên độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Ứng viên được đề cử là ông Nguyễn Văn Vụ, theo đề cử của ông Tô Như Toàn - Chủ tịch HĐQT VPI, đồng thời là cổ đông lớn đang sở hữu 22,68% vốn điều lệ Văn Phú Invest.

Theo hồ sơ công bố, ông Vụ sinh năm 1966, có chuyên môn tài chính - kế toán và hiện không sở hữu cổ phiếu VPI. Ông từng làm việc tại Nhà máy giấy Vạn Điểm, Bộ Công nghiệp Nhẹ, Kiểm toán Nhà nước và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Từ năm 2006 đến nay, ông giữ vị trí Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Dự kiến phát hành thêm hơn 35 triệu cổ phiếu

Nội dung quan trọng khác là tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 lần thứ hai. Theo tờ trình của HĐQT, ngày 23/4/2026, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 bằng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Vào tháng 9 vừa qua, công ty đã hoàn tất phương án phát hành này.

Trên cơ sở cân đối kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 và nhằm ưu tiên dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2025 lần thứ hai, cũng qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Tỷ lệ đề xuất là 10%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới. Giá trị chi trả tương ứng khoảng 352 tỷ đồng, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo HĐQT, Văn Phú Invest có hơn 1.546 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025, gồm 1.137 tỷ đồng lũy kế đến cuối năm 2024 và 409 tỷ đồng của năm 2025. Công ty dự kiến sử dụng tổng cộng khoảng 672 tỷ đồng để trả cổ tức (gồm đợt một 320 tỷ đồng và đợt hai 352 tỷ đồng), đồng thời trích 12 tỷ đồng vào Quỹ phát triển khoa học công nghệ. Sau phân phối, lợi nhuận còn lại khoảng 862 tỷ đồng.

Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong quý 4/2026. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất.

Văn Phú Invest hiện có hơn 352,05 triệu cổ phiếu và dự kiến phát hành thêm hơn 35,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt hai. Sau phát hành, số cổ phiếu sẽ tăng lên gần 387,26 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ khoảng 3.873 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VPI đang giao dịch ở vùng giá quanh 58.000 đồng/cp. So với nhóm bất động sản, mã giữ giá khá tốt khi không có nhiều biến động mạnh trong thời gian gần đây. So với hồi đầu năm nay, mã tăng gần 20%.