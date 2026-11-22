Đại diện lãnh đạo địa phương đón nhận quyết định công nhận điểm du lịch sinh thái cộng đồng Suối Đang

Tại buổi lễ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Phú đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận điểm du lịch sinh thái cộng đồng Suối Đang.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Được hợp thành từ hai xã Tam Văn và Lâm Phú thuộc huyện Lang Chánh trước đây, Văn Phú là địa phương miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, có cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái rừng đầu nguồn cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái

Sau thời gian chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ và hoàn thiện hồ sơ, điểm du lịch sinh thái cộng đồng Suối Đang đã chính thức được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công nhận.

Việc đưa Suối Đang vào khai thác du lịch không chỉ mở ra cơ hội quảng bá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa địa phương mà còn tạo thêm hướng phát triển kinh tế, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngay sau nghi thức công bố quyết định, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hội tụ giai điệu - Hương sắc vùng cao” diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm áp.

Chương trình có sự kết hợp giữa các tiết mục văn nghệ quần chúng và phần biểu diễn của nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp, mang đến không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, xã Văn Phú còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và hội thi ẩm thực truyền thống với sự tham gia của 10 đơn vị thôn, bản và các nhà trường trên địa bàn.

Suối Đang được công nhận là điểm du lịch sinh thái cộng đồng, mở ra hướng phát triển du lịch cho địa phương

Thông qua các hoạt động, địa phương hướng đến tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời giới thiệu đến du khách hình ảnh đất và người Văn Phú thân thiện, mến khách.

Sự kiện cũng tạo thêm động lực để địa phương phát huy lợi thế cảnh quan, văn hóa, từng bước phát triển du lịch sinh thái cộng đồng theo hướng bền vững.