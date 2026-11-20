Một tòa nhà tiết kiệm năng lượng hơn, có môi trường làm việc chất lượng hơn và giúp giảm chi phí vận hành sẽ tạo ra sức hút rõ rệt hơn đối với khách thuê.

Theo nghiên cứu công bố tháng 11/2026, Savills phân tích dữ liệu của hơn 2.000 tòa nhà văn phòng tại các thị trường quốc tế, sử dụng mô hình định giá có kiểm soát những yếu tố ảnh hưởng đến giá thuê như hạng tòa nhà, tuổi công trình, kết nối giao thông và diện tích sàn.

Trong năm thị trường có mức chênh lệch được công bố, Hong Kong dẫn đầu với mức giá thuê tiềm năng cao hơn tới 23% đối với các tòa nhà có chứng nhận môi trường tốt. Tiếp theo là Amsterdam Zuid (18%), London City (11%), New York Midtown (7%) và Chicago (6%).

Sự khác biệt này phản ánh vai trò của điều kiện cung cầu, chính sách và nhu cầu của khách thuê tại từng thị trường. Đáng chú ý, tại những thị trường mà chứng nhận xanh đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong phân khúc văn phòng cao cấp, yếu tố này có thể đóng vai trò duy trì sức cạnh tranh và giá trị tài sản hơn là tạo ra lợi thế riêng biệt về giá thuê.

Bà Sarah Brooks, Phó Giám đốc Savills World Research, nhận định:

“Nghiên cứu cho thấy thị trường đang ghi nhận giá trị rõ ràng hơn đối với các tòa nhà phát triển theo hướng bền vững, ngay cả khi đã loại trừ ảnh hưởng của những yếu tố khác. Tuy nhiên, mức chênh lệch giá thuê có sự khác biệt đáng kể giữa các thị trường, phản ánh điều kiện cung cầu, quy định pháp lý, tâm lý thị trường và môi trường chính sách tại từng địa phương.”

Tại Việt Nam, số lượng công trình đạt chứng nhận xanh đang gia tăng, phản ánh sự quan tâm của các chủ đầu tư đối với tiêu chuẩn xây dựng và vận hành bền vững. Theo số liệu của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) được tổng hợp đến quý III/2026, thị trường ghi nhận 910 công trình đạt chứng nhận xanh, với tổng diện tích sàn hơn 23,29 triệu m². Số liệu này bao gồm nhiều loại hình bất động sản, không chỉ riêng văn phòng.

Song song với xu hướng phát triển công trình xanh, các yêu cầu pháp lý về hiệu quả năng lượng cũng đang được nâng cao. Quy chuẩn QCVN 04-3:2026/BXD, có hiệu lực từ ngày 1/2/2027, quy định yêu cầu kỹ thuật đối với việc thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo một số loại công trình có tổng diện tích sàn từ 2.500 m² trở lên, bao gồm văn phòng. Các yêu cầu tập trung vào vỏ công trình, hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng và kiểm soát hiệu quả sử dụng năng lượng.

Dù việc đáp ứng quy chuẩn không đồng nghĩa với đạt chứng nhận xanh, những thay đổi này cho thấy hiệu quả vận hành và sử dụng năng lượng đang được chú trọng hơn trong quá trình phát triển bất động sản.

Theo ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội, chứng nhận xanh cần được nhìn nhận trong tổng thể các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thuê văn phòng.

“Đối với khách thuê, chứng nhận xanh là một lợi thế, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định việc lựa chọn văn phòng hay mức giá họ sẵn sàng chi trả. Vị trí, chất lượng tòa nhà, hiệu quả sử dụng diện tích và chi phí vận hành vẫn đóng vai trò quan trọng. Nếu những yếu tố nền tảng này chưa đáp ứng yêu cầu, chỉ riêng chứng nhận xanh khó có thể tạo cơ sở cho mức giá thuê cao hơn.”

Ông William cũng cho rằng, đối với chủ đầu tư, giá trị thực sự của công trình xanh sẽ ngày càng thể hiện ở khả năng thu hút khách thuê và duy trì sức cạnh tranh trong dài hạn.

“Điều quan trọng là chứng nhận xanh thực sự mang lại những giá trị gì cho tòa nhà và người sử dụng. Một tòa nhà tiết kiệm năng lượng hơn, có môi trường làm việc chất lượng hơn và giúp giảm chi phí vận hành sẽ tạo ra sức hút rõ rệt hơn đối với khách thuê. Vì vậy, chứng nhận xanh nên là công cụ ghi nhận và thúc đẩy những giá trị đó, thay vì trở thành đích đến cuối cùng.”

Kết quả nghiên cứu quốc tế của Savills cho thấy chứng nhận xanh có thể tạo ra lợi thế về giá thuê, nhưng mức độ tác động không đồng nhất giữa các thị trường. Đối với Việt Nam, khi nguồn cung văn phòng tiếp tục phát triển và yêu cầu về chất lượng công trình ngày càng cao, khả năng kết hợp giữa tiêu chuẩn bền vững, hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách thuê sẽ là yếu tố quan trọng đối với sức cạnh tranh dài hạn của các tòa nhà.