Văn phòng VKSND TP Cần Thơ gắn 'Giờ pháp luật' với kỷ cương công vụ

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Trúc Hà, Chuyên viên Văn phòng, báo cáo những nội dung cơ bản của Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Nội dung chuyên đề tập trung vào mục đích, yêu cầu và 19 điều đảng viên không được làm, gắn với chức trách, nhiệm vụ của công chức ngành Kiểm sát.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Các nội dung được trao đổi chú trọng việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật công tác, thực hiện đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc can thiệp trái quy định vào hoạt động tư pháp. Buổi sinh hoạt cũng đề cập yêu cầu sử dụng mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo đúng quy định, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin mật hoặc thông tin chưa được phép công bố.

Lãnh đạo, công chức và người lao động Văn phòng tham dự buổi sinh hoạt.

Liên hệ với nhiệm vụ của Văn phòng, chuyên đề đặt ra yêu cầu mỗi công chức tự soi, tự sửa trong công tác tham mưu, tổng hợp và bảo đảm thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Việc xử lý công việc cần bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng quy trình; công tác văn thư, lưu trữ phải gắn với yêu cầu an toàn, bảo mật. Cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khai thác công cụ trí tuệ nhân tạo, công chức cần chú trọng bảo vệ dữ liệu, thông tin của Ngành, nâng cao trách nhiệm phối hợp và chất lượng sản phẩm tham mưu.

Đồng chí Phạm Thị Hương, Phó Chánh Văn phòng, trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao khi tham gia trò chơi.

Với hình thức thuyết trình kết hợp trình chiếu, infographic và tài liệu điện tử, nội dung chuyên đề được truyền tải trực quan, dễ theo dõi. Phần trò chơi tìm hiểu kiến thức sau nội dung báo cáo tạo không khí trao đổi sôi nổi, giúp công chức, người lao động củng cố kiến thức và tự đánh giá mức độ tiếp thu.

Buổi sinh hoạt góp phần đưa các quy định của Đảng vào thực tiễn công tác, gắn việc tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, Văn phòng VKSND TP Cần Thơ tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần chủ động và sự cẩn trọng trong công việc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ.