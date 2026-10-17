Văn phòng Trung ương Đảng về nguồn, khánh thành Phòng truyền thống tại Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng tại Nhà bia di tích lịch sử Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Đặng Khánh Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dự. Cùng dự, có đồng Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Khi chuyển lên chiến khu Việt Bắc, Văn phòng Trung ương Đảng đặt trụ sở làm việc tại xã Quảng Nạp (nay là xã Bình Thành) từ tháng 5/1947-8/1948. Thời gian vừa qua, nơi làm việc của Văn phòng Trung ương Đảng được trùng tu, tôn tạo, là di tích lịch sử quốc gia.

Trong chương trình về nguồn, lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng và tỉnh Thái Nguyên dâng hương tri ân cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước tại Nhà bia di tích; ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, vượt qua các khó khăn gian khổ khi còn ở chiến khu, trưởng thành qua các thời kỳ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhân dân xã Bình Thành và vùng ATK đã chở che, giúp đỡ, đùm bọc cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng trong thời kỳ kháng chiến.

Một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình về nguồn là Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khánh thành Phòng truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng tại xã Bình Thành.

Phòng truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng được khánh thành. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Khánh thành Phòng truyền thống và các hoạt động về nguồn có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng tri ân của Văn phòng Trung ương Đảng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Thành từng che chở, đùm bọc, giúp đỡ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng thời, đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Văn phòng Trung ương Đảng qua 96 năm xây dựng và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn thời gian tới, Phòng truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng sẽ trở thành một "địa chỉ đỏ" để hệ thống văn phòng cấp ủy trong cả nước cũng như thế hệ trẻ địa phương thường xuyên tới tham quan, học tập và tổ chức những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa.

Các đại biểu tham quan Phòng truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng trong khuôn viên di tích. (Ảnh: CTV)

Phòng Truyền thống trưng bày gần 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu giới thiệu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Văn phòng Trung ương Đảng; dấu ấn hoạt động tại xã Bình Thành và nhiều tư liệu phản ánh mối quan hệ gắn bó nghĩa tình giữa Văn phòng Trung ương Đảng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong những năm qua.

Phòng truyền thống được bố cục gồm ba phần chính, phần I trưng bày các hiện vật, hình ảnh công tác văn phòng phục vụ Trung ương Đảng (1930-1946); phần II phản ánh sự phát triển của Văn phòng Trung ương Đảng trong kháng chiến (1947-1975); phần III nêu bật sự đồng hành cùng cả nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới và giai đoạn phát triển mới (1976 đến nay).

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tặng quà gia đình chính sách, người có công ở xóm Hòa Bình, xã Bình Thành. (Ảnh: CTV)

Thiết chế văn hóa, lịch sử này tại xã Bình Thành giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển, đóng góp của Văn phòng Trung ương Đảng; truyền thống cách mạng, vai trò của vùng đất Bình Thành trong tiến trình lịch sử. Đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống, nơi sinh hoạt chính trị, tư tưởng, góp phần bồi đắp niềm tự hào, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy.