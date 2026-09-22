Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 486-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: VNN

Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Trung ương Đảng gồm: Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác thông tin chiến lược, trọng yếu, cơ mật phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, dự báo, đề xuất lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, địa phương hoặc còn ý kiến khác nhau.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Tham gia chuẩn bị, phục vụ các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư (trừ hội nghị chuyên đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công cơ quan khác chủ trì tham mưu tổ chức).

Chủ trì, phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung, tổ chức cuộc làm việc định kỳ hằng tháng của lãnh đạo chủ chốt, các cuộc làm việc đột xuất (khi có yêu cầu); các cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư; thông báo ý kiến kết luận và theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện hiệu quả các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt. Giúp Thường trực Ban Bí thư giải quyết công việc hằng ngày của Đảng.

Phản ánh với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư về tình hình nhân sự chủ chốt của tỉnh, thành phố (bí thư, phó bí thư thường trực, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân) khi có yêu cầu; nắm tình hình, báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động của các ban đảng, đảng uỷ, các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương, đảng uỷ ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Chủ trì điều phối tổ chức phối hợp công tác giữa bốn Văn phòng: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội. Đôn đốc các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng thực hiện đúng tiến độ công việc được giao.

Chủ trì tham mưu Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất công tác văn thư, lưu trữ của Đảng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ).

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương. Các cơ quan Trung ương và địa phương có trách nhiệm ưu tiên bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận biệt phái cán bộ theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng...

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung ương Đảng gồm các đơn vị cấp vụ, cục: Vụ Tham mưu tổng hợp; Vụ Văn thư-Thư ký; Vụ Địa phương I (tại Hà Nội); Vụ Địa phương II (tại Thành phố Hồ Chí Minh); Vụ Tổ chức-Hành chính; Cục Tài chính; Cục Quản trị; Cục Lưu trữ ; Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu.

Đơn vị sự nghiệp: Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Doanh nghiệp: 1 doanh nghiệp trực thuộc.

Quyết định này thay thế Quyết định số 259-QĐ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (15/9/2026).