Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo quyết định, Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng; là đầu mối tham mưu điều phối hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu, quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo tồn và phát huy di sản lịch sử cách mạng của Đảng; bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Trong số các nhiệm vụ, quyền hạn, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp tổ chức công tác thông tin chiến lược, trọng yếu, cơ mật phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, dự báo, đề xuất lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, địa phương hoặc còn ý kiến khác nhau…

Một nhiệm vụ quan trọng khác là Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị…

Đáng chú ý, theo quy định, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Trung ương Đảng được quyền yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm việc, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng; tham dự các phiên họp của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, bộ, ngành.

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương. Các cơ quan Trung ương và địa phương có trách nhiệm ưu tiên bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận biệt phái cán bộ theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo quy định, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng gồm Chánh Văn phòng và các phó chánh văn phòng.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung ương Đảng, gồm: Vụ Tham mưu tổng hợp; Vụ Văn thư – Thư ký; Vụ Địa phương I (tại Hà Nội); Vụ Địa phương II (tại TPHCM); Vụ Tổ chức – Hành chính; Cục Tài chính; Cục Quản trị; Cục Lưu trữ; Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu.

Văn phòng Trung ương Đảng có đơn vị sự nghiệp là Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; và 1 doanh nghiệp trực thuộc.