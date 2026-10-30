Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan, ở bờ biển phía đông Triều Tiên, vào khoảng 10 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) và bay khoảng 250 km.

Quân đội Hàn Quốc đang tiếp tục phân tích các thông số liên quan, tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với khả năng xảy ra các vụ phóng tiếp theo. Seoul nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa đạn đạo vi phạm những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Thủ tướng Sanae Takaichi yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xác minh an toàn của tàu thuyền và máy bay, đồng thời thu thập, phân tích thông tin.

Nhật Bản cũng gửi công hàm phản đối Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang trao đổi chặt chẽ thông tin liên quan vụ phóng.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay và là lần đầu tiên trong vòng 17 ngày qua.