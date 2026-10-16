Văn phòng Tỉnh ủy tập huấn triển khai phần mềm hệ thống quản trị nhiệm vụ

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng và triển khai hệ thống quản trị nhiệm vụ V-Office. Hệ thống cho phép cập nhật, quản lý tập trung các nhiệm vụ phát sinh từ nhiều nguồn, như văn bản, ý kiến chỉ đạo và thông tin từ các cơ quan Trung ương, khắc phục tình trạng giao việc qua nhiều kênh, dữ liệu phân tán, mất nhiều thời gian tổng hợp báo cáo, gây khó khăn trong theo dõi tiến độ và xác định trách nhiệm thực hiện. Dữ liệu được tổng hợp, hiển thị trực quan theo từng nhóm nhiệm vụ, giúp lãnh đạo kịp thời nắm bắt các công việc sắp đến hạn, quá hạn, những vướng mắc cần tháo gỡ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai hệ thống phần mềm quản trị nhiệm vụ.

Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc “ 4 số 1, 1 số 3”, gồm: mỗi nhiệm vụ xác định một người chịu trách nhiệm, một sản phẩm hoàn thành, một thời hạn và một minh chứng kết quả; đồng thời thiết lập ba mức độ cảnh báo. Cách thức quản trị này hướng đến việc cụ thể hóa trách nhiệm, nâng cao tính chủ động của cán bộ, chuyên viên, đồng thời hỗ trợ lãnh đạo kịp thời chỉ đạo, xử lý công việc.

Tại hội nghị, cán bộ, chuyên viên được hướng dẫn thao tác trực tiếp trên tài khoản, thực hành cập nhật nhiệm vụ và trao đổi những khó khăn trong quá trình sử dụng. Hệ thống được triển khai thử nghiệm từ ngày 16/10, theo hướng vừa vận hành, vừa tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện. Trong giai đoạn đầu, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát dữ liệu, đồng thời xây dựng quy chế quản trị, bảo đảm các nhiệm vụ phát sinh được cập nhật đầy đủ, đúng tiến độ.

Việc đưa hệ thống vào sử dụng góp phần đổi mới phương thức quản lý công việc theo hướng số hóa, minh bạch trách nhiệm, nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy.