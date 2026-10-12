Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Đoàn công tác Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Côn Minh, tỉnh Vân Nam - Ảnh: CTV

Tại buổi chào xã giao Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Côn Minh, bà Nghiêm Việt Chung, Tổng Lãnh sự và ông Lại Quang Đông, Lãnh sự, chủ trì tiếp đoàn. Hai bên trao đổi về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam, những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác và khả năng kết nối Quảng Trị với các địa phương, cơ quan, tổ chức khoa học-công nghệ và doanh nghiệp của Vân Nam.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị quan tâm tìm hiểu kinh nghiệm chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, xây dựng chính quyền số và ứng dụng các công nghệ mới; cách thức tổ chức, quản lý và điều hành quá trình chuyển đổi số. Đoàn mong muốn Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ định hướng, kết nối các đối tác phù hợp để mở rộng trao đổi chuyên môn, nghiên cứu những mô hình có thể vận dụng tại Quảng Trị.

Làm việc với Văn phòng Chính quyền tỉnh Vân Nam, đoàn công tác đã trao đổi khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Trị sau một năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, đoàn nhấn mạnh kết quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhất là tại Văn phòng Tỉnh ủy, việc ứng dụng nền tảng số vào xử lý công việc, quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp.

Đoàn công tác Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Vân Nam - Ảnh: CTV

Hai bên cũng đã trao đổi về việc chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ, đổi mới chế độ báo cáo, quản lý hồ sơ điện tử, hướng tới nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng tham mưu, phục vụ lãnh đạo. Kinh nghiệm phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại, theo dõi và đôn đốc thực hiện những nội dung đã thống nhất sau các cuộc gặp, chuyến thăm cũng là nội dung được đoàn quan tâm.

Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Vân Nam, đoàn công tác đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch của Quảng Trị, đặc biệt là Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng, hệ thống hang động, biển đảo và các di tích lịch sử cách mạng. Hai bên trao đổi kinh nghiệm kết hợp bảo tồn tài nguyên với phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm đặc trưng, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến và đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá; khả năng kết nối doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, tổ chức khảo sát và quảng bá sản phẩm du lịch Quảng Trị đến thị trường Vân Nam nói riêng, Trung Quốc nói chung.

Thông qua các buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ thông tin và nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương; đồng thời tăng cường kết nối trong các lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa và du lịch.