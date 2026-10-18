Văn phòng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ

Từ0 1/7/2025 đến nay, khối lượng công việc của nhiều cơ quan của tỉnh, trong đó có Văn phòng Tỉnh ủy gia tăng đáng kể cả về số lượng, quy mô. Tính riêng 9 tháng năm 2026, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai được giao và hoàn thành 3.248 nhiệm vụ, gồm 1.131 nhiệm vụ trong kế hoạch, 2.117 phát sinh, tính trung bình mỗi ngày làm việc đơn vị phải giải quyết gần 20 nhiệm vụ. Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, cùng quyết tâm thực hiện phương châm “chủ động, đổi mới, quyết liệt, thiết thực, hiệu quả”.

Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 5 phòng chuyên môn và 1 đơn vị trực thuộc (Nhà khách Tỉnh ủy) với 53 cán bộ, công chức, người lao động. Sau hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, áp lực về tiến độ, khối lượng công việc cần giải quyết tăng nhanh song dưới sự đoàn kết, nỗ lực của toàn đơn vị, các nhiệm vụ được giao vẫn hoàn thành xuất sắc. Với công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy đã nghiên cứu, tham mưu xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; thẩm định để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 17 đề án trọng tâm, 7 nghị quyết chuyên đề, 29 chỉ thị trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Theo lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, cùng với tham mưu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giải quyết các vấn đề nảy sinh, những vướng mắc sau sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị còn tập trung tham mưu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Văn bản điều hành có tính trung tâm là Chương trình hành động của Tỉnh ủy với việc xác định rõ 25 chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhiệm vụ đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Một nhiệm vụ quan trọng khác được Văn phòng Tỉnh ủy tích cực tham mưu là phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy cũng là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tỉnh Lào Cai (Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57) đã tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành gần 300 văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 57-NQ/TW; tham mưu nội dung và tổ chức 9 cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 từ đầu năm đến nay.

Riêng với cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, đổi mới sáng tạo rõ nhất đã hoàn thành cơ bản nội dung Đề án "Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai số giai đoạn 2026 - 2030” và triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với công chức.

Với công tác chuyển đổi số, Văn phòng Tỉnh ủy chủ động tham mưu triển khai các nền tảng số dùng chung trong hoạt động của cấp uỷ; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện ứng dụng gửi, nhận và xử lý văn bản trên mạng, sử dụng chữ ký số chuyên dùng, tổ chức họp không giấy tờ và khai thác hệ thống thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Nhiều cuộc họp, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành, giảm chi phí tổ chức.

Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được quan tâm; hạ tầng công nghệ được đầu tư, trong đó có việc sử dụng rộng rãi phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử công vụ, chữ ký số và các nền tảng số trên toàn địa bàn tỉnh. Nhờ hạ tầng số, việc tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ được thực hiện kịp thời hơn, chính xác hơn với thời gian thực; việc theo dõi tiến độ xử lý công việc, quản lý lịch công tác, tổng hợp báo cáo có nhiều thuận lợi.

Điểm nhấn về đổi mới sáng tạo của Văn phòng Tỉnh ủy thời gian qua đó là công tác tham mưu cấp ủy tăng cường chỉ đạo, điều hành gắn với cơ chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã vận hành ổn định cơ chế theo dõi, giao ban định kỳ công tác tuần; thông báo phân công nhiệm vụ tháng các đối với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương, lấy kết quả thực hiện làm cơ sở đánh giá, xếp loại hằng tháng, hằng quý với các tập thể, cá nhân. Một số công tác khác cũng được Văn phòng Tỉnh ủy quan tâm đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại như công tác cán bộ, hành chính, thi đua khen thưởng, lưu trữ, quản lý tài chính và tài sản của Tỉnh ủy.

Tại buổi Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nhân ngày thống các cơ quan chuyên trách tham mưu, phục vụ cấp ủy, ngày 16/10, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: “Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò “trung tâm tổng hợp thông tin, tham mưu chiến lược” phục vụ trực tiếp sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với tinh thần “chủ động, kịp thời, chu đáo”.

Nổi bật là tinh thần tiên phong trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, gắn với đổi mới tham mưu giao nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả, làm rõ trách nhiệm thực hiện của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, qu đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thông suốt, kịp thời, hiệu quả”.

Là cơ quan tham mưu tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Văn phòng Tỉnh ủy luôn đề cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong từng nhiệm vụ. Đây là nền tảng để tập thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trình bày: Hữu Huỳnh