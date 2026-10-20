Văn phòng Tỉnh ủy gặp mặt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Dự buổi gặp mặt có đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí An Hoàng Linh thay mặt lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua 96 năm xây dựng, trưởng thành; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ nữ cán bộ, công chức, người lao động đối với quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh, trên từng vị trí công tác, đội ngũ cán bộ nữ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không chỉ tích cực tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các nữ cán bộ, công chức, người lao động còn chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới.

Dù ở cương vị nào, các nữ cán bộ, công chức, người lao động đều nỗ lực cân bằng giữa công việc và gia đình, góp phần xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí An Hoàng Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Văn phòng Tỉnh ủy luôn phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; bảo đảm công tác tổng hợp, thông tin, phục vụ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối và phục vụ ngày càng cao, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công việc, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được thông suốt, hiệu quả.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đóng góp vào kết quả chung đó có vai trò quan trọng của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, người lao động. Với sự cẩn trọng, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp trong công việc, các nữ cán bộ đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, công tác văn thư, lưu trữ, quản trị, hậu cần và phục vụ các hoạt động của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa, quà và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ nữ nhân Ngày 20/10.

Đồng chí An Hoàng Linh mong muốn thời gian tới, nữ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ nữ cần tiếp tục chủ động, sáng tạo trong công việc, phát huy thế mạnh của bản thân, góp phần xây dựng cơ quan chuyên nghiệp, kỷ cương, đoàn kết và ngày càng vững mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nữ cán bộ, công chức phát huy năng lực, sở trường, có cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển; xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, tôn trọng, sẻ chia, giúp chị em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.