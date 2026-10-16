Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Đến dự có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống của Văn phòng cấp ủy qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, ở mỗi giai đoạn, tổ chức và phương thức hoạt động có thể thay đổi, nhưng sứ mệnh của Văn phòng cấp ủy luôn nhất quán: Tham mưu, phục vụ để sự lãnh đạo của Đảng được kịp thời, chính xác, thông suốt và có hiệu quả.

Chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng góp phần quan trọng vào chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm mà mỗi thế hệ cán bộ phải giữ gìn và thực hiện bằng những công việc cụ thể hằng ngày.

Đồng chí Ngô Chí Cường trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”.

Tiếp nối truyền thống 96 năm, tập thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Tỉnh ủy quyết tâm giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong từng vị trí công tác, cùng xây dựng Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp trở thành tập thể thống nhất, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin cậy của lãnh đạo và truyền thống của các thế hệ đi trước.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang đó, phụ nữ Đồng Tháp hôm nay luôn thể hiện trọn vẹn phẩm chất tốt đẹp, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến mãnh liệt.

Hiện nay, số lượng công chức nữ của Văn phòng Tỉnh ủy là 33 đồng chí, chiếm tỷ lệ 50%, điển hình trong đó có những đồng chí tham gia giữ các chức vụ trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu các đồng chí trong Văn phòng Tỉnh ủy phải đổi mới mạnh mẽ cách nghĩ, cách làm; chủ động hơn trong tham mưu, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu tại buổi họp mặt.

Đặc biệt là giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Vị trí ấy đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải tuyệt đối trung thành với Đảng, vững vàng về bản lĩnh, chuẩn mực về đạo đức, nghiêm túc trong kỷ luật và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn.

Tham mưu không chỉ là tổng hợp những điều đã biết, mà phải đi sâu nghiên cứu, nắm chắc thực tiễn, phát hiện đúng vấn đề, đề xuất được giải pháp khả thi. Thông tin báo cáo cấp ủy phải nhanh, đúng, khách quan, trung thực; nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó phát sinh từ cơ sở, không để cấp ủy bị động, bất ngờ. Đồng thời, đổi mới quyết liệt phương pháp làm việc, lấy kết quả làm thước đo.

Văn phòng cần tiếp tục chuyên nghiệp hóa mọi hoạt động; cải tiến quy trình theo hướng 5 rõ; chủ động xây dựng, rà soát và điều chỉnh chương trình làm việc của cấp ủy khi xuất hiện những vấn đề quan trọng cần lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Sau mỗi cuộc họp, mỗi kết luận, mỗi ý kiến chỉ đạo, Văn phòng phải theo dõi đến cùng tiến độ và kết quả thực hiện; không để công việc dừng lại ở việc ban hành văn bản. Cần nghiên cứu công cụ theo dõi tiến độ minh bạch, thuận tiện, giúp nhận diện sớm việc chậm, việc vướng để kịp thời tham mưu tháo gỡ. Chất lượng tham mưu phải được kiểm chứng bằng kết quả giải quyết công việc trên thực tế.

Đồng chí Ngô Chí Cường và đồng chí Phan Văn Thắng tặng hoa chúc mừng các đại biểu nữ dự họp mặt.

Đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy đẩy mạnh chuyển đổi số nhưng tuyệt đối giữ vững kỷ luật bảo mật. Văn phòng phải đi đầu trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và phục vụ; đồng thời đầu tư, làm chủ trang thiết bị, hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu công tác.

Đổi mới công nghệ phải đi cùng đổi mới tư duy và quy trình làm việc, không làm theo phong trào, không chạy theo hình thức. Đặc biệt, phải tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, bí mật nhà nước; tuyệt đối không đưa thông tin, tài liệu mật lên các nền tảng, công cụ không được phép sử dụng…

Đại biểu dự họp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị các đồng chí trong Văn phòng Tỉnh ủy quán triệt tinh thần: “Không chờ việc, không chờ chỉ đạo”, phải chủ động nắm tình hình, dự báo, phát hiện và đề xuất phương án từ sớm; và “phối hợp để nâng cao chất lượng tham mưu, không phải để chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm”.

Dịp này, 21 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy” năm 2026.