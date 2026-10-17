Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống

Dự buổi họp mặt có đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ qua các nhiệm kỳ cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng các xã, phường.

Đồng chí Phạm Thạnh Trị, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu ôn lại truyền thống ngành Văn phòng cấp uỷ tại buổi họp mặt.

Trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, Văn phòng cấp uỷ các cấp luôn giữ vai trò tham mưu tổng hợp, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.

Đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp uỷ có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần bảo đảm thông tin thông suốt, phục vụ hiệu quả các hoạt động của cấp uỷ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng (bên phải) và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt dự buổi họp mặt.

Thời gian qua, trước yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi cao về tiến độ và chất lượng. Với tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ và sự phối hợp chặt chẽ, Văn phòng Tỉnh uỷ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả các hội nghị, cuộc họp và hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi tại buổi họp mặt.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Trong giai đoạn mới, Văn phòng cấp uỷ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tận tuỵ, trung thành và trách nhiệm; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Qua đó, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.