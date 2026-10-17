Văn phòng Thành ủy dâng hương Nhà thờ Bác Hồ

Các đại biểu dự lễ dâng hương trước Nhà thờ Bác Hồ. Ảnh: Phương Hằng

Dự lễ dâng hương có Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hoàng Thành Trung; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Đồng Nai, nguyên lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai và Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước trước đây cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Thành ủy.

Cùng dự lễ dâng hương có lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, các ban Đảng Thành ủy.

Các đại biểu dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Hằng

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và để thể hiện lòng kính yêu của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố Đồng Nai, công trình Nhà thờ Bác Hồ được xây dựng và khánh thành ngày 30-9-2025 trong khuôn viên trụ sở Thành ủy Đồng Nai.

Công trình là nơi giáo dục truyền thống; địa chỉ đỏ để hằng ngày cũng như vào các dịp lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân bày tỏ lòng tri ân, tình cảm tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Các đại biểu dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lê Kiệt

Các đại biểu dâng hương Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: Phương Hằng

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã kính cẩn, dâng nén tâm hương và vòng hoa tươi thắm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu với lòng biết ơn sâu sắc và nguyện một lòng với truyền thống vẻ vang, tự hào về chặng đường xây dựng và trưởng thành của Văn phòng cấp ủy; tiếp tục phát huy truyền thống: “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Đồng Nai phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc.