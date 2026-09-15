Văn phòng thành nơi 'sống ảo' của Gen Z trên MXH

Những “cô nàng công sở” trên mạng xã hội đang khiến đời sống văn phòng trở nên hấp dẫn hơn. Ảnh minh họa: Red Note.

Một phụ nữ trẻ làm việc trong lĩnh vực công nghệ pháp lý tại khu Canary Wharf (London, Anh) bắt đầu ngày mới lúc khoảng 6h30. Cô chạy bộ trước khi đến văn phòng, ăn sáng với sữa chua, ngồi vào một chiếc bàn trống rồi ghi lại cảnh gõ máy tính trước khung cửa sổ lớn.

Giữa buổi là một ly matcha latte. Bữa trưa thường là salad đóng hộp, ăn ngay tại bàn trong lúc “xử lý email”. Khoảng 15h, cô nghỉ ngắn để mua thêm đồ uống nóng, trước khi đóng máy tính vào khoảng 17h30 và lên tàu về nhà.

Có những ngày, video tiếp tục với một bữa tối cùng bạn nữ, chuyến ghé siêu thị Whole Foods hoặc lớp pilates sau giờ làm. Đó là kiểu nội dung đang xuất hiện dày đặc dưới hashtag #corporatelife (tạm dịch: đời sống công sở) trên Instagram.

Theo Jo Ellison, cây viết của Financial Times, hơn 3 triệu bài đăng gắn với hashtag này thường xoay quanh công thức tương tự, gồm thức dậy sớm, đi làm, mua cà phê, ăn trưa tại văn phòng, họp hành, tập thể dục rồi trở về căn hộ tối giản vào cuối ngày.

Nhân vật trong những video này phần lớn là phụ nữ trẻ, thường ở cuối độ tuổi 20. Họ xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, mái tóc được chăm chút, trang phục công sở gọn gàng và thái độ nghiêm túc với công việc.

Nội dung văn phòng thu hút người trẻ

Những điều vốn khiến dân văn phòng mệt mỏi lại được các video này biến thành một phần thú vị của cuộc sống đi làm. Việc đi tàu vào trung tâm thành phố, ngồi trước máy tính cả ngày, mua salad đắt tiền hay mặc trang phục công sở bó sát đều được quay dưới lớp hình ảnh bóng bẩy, có chủ ý.

Những món đồ hiệu cũng thường xuyên xuất hiện trong khung hình. Một chiếc túi Chanel hoặc Louis Vuitton Neverfull được đặt cạnh bàn làm việc, khóa thắt lưng Hermès thấp thoáng trong cảnh chuẩn bị đi làm, trong khi logo Lululemon xuất hiện trên trang phục chạy bộ. Qua những video này, đời sống công sở không còn chỉ là nơi làm việc mà trở thành nơi trình diễn.

Với một bộ phận Gen Z, văn phòng trở thành phông nền để xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Instagram.

Tuy nhiên, Ellison nhận thấy một điểm đối lập. Dù các video ghi lại gần như toàn bộ lịch trình trong ngày, đời sống riêng tư của những “cô nàng công sở” này lại không được đề cập. Bạn đời hiếm khi xuất hiện, bạn bè không nhiều và các căn hộ tối giản gần như không có dấu hiệu cho thấy họ đang sống cùng ai.

Hiện tượng này đặt ra câu hỏi liệu các video #corporatelife chỉ nhằm xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, hay phản ánh sự yêu thích thực sự của một bộ phận người trẻ đối với môi trường công sở.

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh cách làm việc đã thay đổi đáng kể sau đại dịch. Mô hình hybrid, cho phép nhân viên luân phiên làm việc tại văn phòng và từ xa, ngày càng phổ biến, trong khi tính linh hoạt cũng trở thành một tiêu chí được nhiều lao động coi trọng.

Theo số liệu từ cơ sở dữ liệu thống kê Statista được Financial Times dẫn lại, 27% người được khảo sát tại Anh trong năm 2026 làm việc theo mô hình hybrid, còn 14% làm việc hoàn toàn tại nhà. Tuy nhiên, tỷ lệ này khác biệt đáng kể theo độ tuổi. Chỉ khoảng 6% người 16-29 tuổi làm việc tại nhà.

Khoảng cách thế hệ này phần nào lý giải vì sao hình ảnh văn phòng có thể hấp dẫn trở lại với một bộ phận Gen Z. Nhiều người trẻ bước vào thị trường lao động sau nhiều năm học tập và giao tiếp xã hội bị gián đoạn. Việc đi làm trực tiếp, di chuyển bằng tàu, mặc trang phục công sở hay bước vào một tòa nhà văn phòng của những nhân sự này có thể mang cảm giác mới mẻ hơn so với những thế hệ đã trải qua hàng chục năm làm việc tại chỗ.

Đi làm nhưng không nói về công việc

Ở góc độ khác, những video này còn có thể đóng vai trò hướng dẫn nhập môn cho người trẻ mới đi làm. Các chi tiết tưởng như rất nhỏ, từ quét thẻ để vào tòa nhà, sử dụng khu bếp chung đến cách tận dụng giờ nghỉ trưa, đều có thể hữu ích với những nhân viên chưa quen môi trường công sở.

Đi làm, uống matcha, ăn salad và tập pilates sau giờ tan làm thành công thức quen thuộc trong các video #corporatelife của người trẻ. Ảnh minh họa: Red Note.

Một giờ nghỉ trưa giữa những đồng nghiệp chưa thân, trong một văn phòng xa lạ, đôi khi cũng có thể trở thành trải nghiệm khó xử với người mới.

Xu hướng #corporatelife đồng thời phản ánh thói quen ghi lại mọi hoạt động của một thế hệ trưởng thành cùng mạng xã hội. Công việc cũng được đưa vào nội dung mạng xã hội như một phần của lối sống cá nhân, bên cạnh những thói quen như tập pilates, uống matcha hay chăm sóc da. Mỗi chi tiết đều được sắp đặt, như ly smoothie, kẹp tóc, son bóng hay chiếc laptop trên bàn.

Công việc vì thế không còn chỉ là chuyện đi làm mỗi ngày, mà trở thành một phần hình ảnh cá nhân được chia sẻ trên mạng xã hội.

Song có một nghịch lý đáng chú ý. Sau hàng trăm video mô tả chi tiết từng giờ trong ngày, người xem vẫn thường không biết những nhân vật này thực sự làm nghề gì. Họ cho thấy mình thức dậy lúc nào, uống gì, ăn gì, đi đến đâu và kết thúc công việc lúc mấy giờ, nhưng nội dung công việc gần như không có.

Vì vậy, các video #corporatelife dường như không tập trung vào công việc thực tế, mà chỉ hướng vào hình ảnh của đời sống văn phòng: thẻ nhân viên, bàn làm việc, cà phê mang đi và lịch trình bận rộn.