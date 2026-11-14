Văn phòng Quốc hội Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác, đổi mới hoạt động

Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Lê Quang Mạnh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quochoi.vn

Hội thảo lần thứ XIII tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2024 - 2026 và xác định phương hướng cho giai đoạn 2026 - 2028; trao đổi kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới công tác tổ chức tham mưu, phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội tại các địa phương; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản, tài liệu.

Hội thảo lần thứ XIII diễn ra tại Nhà Quốc hội, tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung trọng tâm. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào, hoan nghênh Văn phòng Quốc hội hai nước đã phối hợp tổ chức hội thảo có ý nghĩa thiết thực, gắn với yêu cầu đổi mới hoạt động của mỗi văn phòng trong bối cảnh Quốc hội hai nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Quochoi.vn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2027, hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; đề nghị Văn phòng Quốc hội hai nước chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Hai văn phòng cần phối hợp rà soát, cập nhật Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 5-2022, chuẩn bị để trình ký trong năm 2027 theo thống nhất của Chủ tịch Quốc hội hai nước.