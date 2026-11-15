Văn phòng Quốc hội Lào và Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghệ An

Tham gia đoàn công tác, về phía Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có đồng chí Bun-thăn Bun-vi-lay – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Trưởng đoàn. Về phía Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn công tác hai nước.

Về phía tỉnh Nghệ An, tham gia đón và đi cùng đoàn có đồng chí Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Văn phòng Quốc hội Lào và Việt Nam dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Thành Cường

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào thuộc xã Anh Sơn, nơi yên nghỉ của gần 11.000 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào, đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Lào đã tổ chức trọng thể lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ.

Đồng chí Bun-thăn Bun-vi-lay – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

​Trong không khí linh thiêng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam và đồng chí Bun-thăn Bun-vi-lay - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào đã thay mặt đoàn công tác thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng lễ và thắp hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và hương hồn các liệt sĩ, đoàn đại biểu đã trang nghiêm dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người cùng những người con ưu tú của hai dân tộc đã anh dũng ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự phồn vinh của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

​Tiếp đó, đoàn đại biểu đã di chuyển lên Tượng đài chính thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương và thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Thành Cường

Những nén tâm nhang thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, đồng thời là minh chứng sống động cho sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước đối với sự hy sinh xương máu đã làm nên mối tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

Các đại biểu thắp hương tại các phần mộ các anh hùng ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự phồn vinh của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Thành Cường

​Chiều cùng ngày, đoàn công tác Văn phòng Quốc hội Lào và Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Văn phòng Quốc hội Lào và Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

​Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo và thành viên Văn phòng Quốc hội hai nước đã thành kính dâng những lẵng hoa tươi thắm, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã cùng Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng vững chắc, dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đồng chí Bun-thăn Bun-vi-lay – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

​Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã đi tham quan cụm di tích Quê Nội Bác Hồ. Đoàn đã đến tham quan Nhà Lưu niệm do Chính phủ nước CHDCND Lào trao tặng Khu di tích Kim Liên. Đây là công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc, biểu tượng sinh động cho tình cảm thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đồng chí Bun-thăn Bun-vi-lay – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

​Hoạt động về nguồn tại Nghệ An nằm trong chuỗi sự kiện đối ngoại quan trọng năm 2026 của Quốc hội hai nước. Chuyến thăm và tri ân các anh hùng liệt sỹ không chỉ là dịp để cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Lào ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, sự gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, mà còn tạo động lực mới để hai cơ quan tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội mỗi nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.