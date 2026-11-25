Chiều 25/11, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Quốc hội gắn với phương pháp đánh giá KPI và triển khai các văn bản mới về thi đua, khen thưởng.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ; đại diện các vụ, cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Quốc hội và cơ quan Đảng ủy Quốc hội.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trịnh Ngọc Đức phát biểu tại Hội nghị

Phổ biến, hướng dẫn áp dụng Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Quốc hội, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trần Quốc Nam cho biết, công tác đánh giá được thực hiện định kỳ hằng quý và hằng năm.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, lao động hợp đồng phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ đảm nhiệm và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên giao, được thể hiện qua sản phẩm công việc cụ thể.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Trần Quốc Nam phổ biến quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, lao động hợp đồng

Quá trình đánh giá kết hợp tiêu chí định tính và định lượng, trong đó đặc biệt chú trọng các tiêu chí định lượng về kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị; bảo đảm yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Mỗi việc chỉ có một đầu mối chịu trách nhiệm chính.

Quang cảnh buổi tập huấn

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ nhấn mạnh, việc đánh giá phải thực chất, không cảm tính, nể nang, né tránh. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý, việc đánh giá phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân được giao trực tiếp quản lý, phụ trách. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng.

Để bảo đảm phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sản phẩm công việc làm căn cứ đánh giá phải gắn với hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành điện tử của Văn phòng Quốc hội.

Đối với những nhiệm vụ không được xử lý, theo dõi trên hệ thống, việc đánh giá phải căn cứ vào văn bản phân công, giao nhiệm vụ, kế hoạch công tác, báo cáo kết quả hoặc sản phẩm công việc theo quy trình đánh giá riêng, có xác nhận của người đứng đầu tổ chức và được lãnh đạo Văn phòng Quốc hội phụ trách phê duyệt.

Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng phổ biến những điểm mới trong các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng phân hệ KPI nhiệm vụ trên phần mềm Quản lý văn bản; phổ biến những nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng và các quy định có liên quan, cùng những nội dung cơ bản, điểm mới của Quy chế thi đua, khen thưởng của Văn phòng Quốc hội (sửa đổi).

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Trần Trung hướng dẫn sử dụng phân hệ KPI nhiệm vụ trên phần mềm Quản lý văn bản