Văn phòng Quốc hội có 9 đơn vị trực thuộc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết 17/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội hồi đầu tháng 7. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội có 9 đơn vị.

Gồm: Vụ Tổng hợp; Vụ Tổ chức - Cán bộ; Vụ Hành chính; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế; Vụ Thông tin, Thư viện và Bảo tàng; Cục Chuyển đổi số; Cục Quản trị; Báo Đại biểu Nhân dân.

Theo Nghị quyết, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định tuyển dụng, điều động, biệt phái, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng, tạm đình chỉ công tác, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo thẩm quyền.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên thuộc vụ, cục; cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trở lên thuộc cục; phó ban trở lên thuộc Báo Đại biểu Nhân dân.

Nghị quyết nêu rõ, Văn phòng Quốc hội là cơ quan hành chính, tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định Văn phòng Quốc hội có 22 nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể.

Trong đó có tổ chức phục vụ các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện chương trình công tác và các hoạt động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội sẽ tham mưu, phục vụ Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình làm việc và quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức các nghiệp vụ thư ký kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc tổ chức tập hợp, tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội.

Một nhiệm vụ khác của Văn phòng Quốc hội là tham mưu, phục vụ hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong tổ chức phục vụ các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội...

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội hiện nay là Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và 5 Phó Chủ nhiệm: Phạm Đình Toản, Nguyễn Thị Thúy Ngần, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Hiển.