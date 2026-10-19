Văn phòng Plan Tuyên Quang hỗ trợ thiết bị chuyển đổi số giáo dục tại xã Sủng Máng

Văn phòng Plan Tuyên Quang hỗ trợ thiết bị tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh.

Các đơn vị trường học nhận hỗ trợ gồm: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sủng Máng; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Sủng Trà; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 126 triệu đồng, gồm bảng trượt, quạt, Smart TV Samsung 65 inch.

Việc hỗ trợ trang thiết bị góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện để các nhà trường triển khai hiệu quả chương trình giáo dục trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục tại xã vùng cao Sủng Máng, tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn tiếp cận các phương pháp học tập hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.